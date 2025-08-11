Insólito: el "Turco" García será candidato a diputado nacional por el partido Integrar en CABA

El ex jugador de Racing y conductor de un programa de Youtube Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del Partido Integrar, que encabeza el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso. La fórmula se presentó públicamente en redes sociales y anunció que buscará “dar vuelta el partido” en las elecciones legislativas de octubre.

En su cuenta de X, García escribió: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”. Amoroso, extitular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, replicó el mensaje con un guiño futbolero: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”.La nómina estará encabezada por Amoroso, con una mujer en segundo lugar en cumplimiento del cupo femenino, mientras que García ocupará el tercer puesto. Esta mañana iniciaron formalmente la campaña con una visita al club José Soldati, en Villa Soldati, actividad que compartieron en redes.Figura emblemática de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, García justificó su candidatura en la necesidad de “cambiar la realidad” de la Ciudad. “Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia otra, pero ahora están muy parejas”, advirtió. Amoroso, en tanto, recordó su trayectoria como legislador porteño entre 2005 y 2013, en dos períodos en los que accedió a ese cargo en listas del PRO.