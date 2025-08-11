Diputados avanza con el Plan Nacional de Prevención del Alzheimer impulsado por Facundo Manes

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto de ley para implementar un plan nacional de salud orientado a la prevención y detección temprana del Alzheimer. La iniciativa fue presentada por el médico y diputado de Democracia para Siempre, Facundo Manes, y obtuvo apoyo transversal de los principales bloques opositores y oficialistas.

Cabe señalar que el tratamiento se realizará en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Pablo Yedlin (UP) y José Luis Espert. La convocatoria surgió tras el emplazamiento aprobado la semana pasada, luego de que legisladores acusaran al oficialismo de demorar el debate al no convocar a la comisión de Presupuesto.Según detalló Noticias Argentinas,O sea, el modelo de atención será integral, incorporando a los tres subsectores del sistema de salud y articulando con otros organismos públicos.Hay que resaltar que el proyecto también establece la creación de un Consejo Asesor del PLEA, dependiente del Ministerio de Salud, presidido por el secretario de Acceso y Equidad en Salud e integrado por especialistas, investigadores y organizaciones civiles. Este organismo deberá presentar un informe anual con la evolución del programa, sus resultados en prevención, diagnóstico e investigación, y el uso de los fondos destinados a su implementación.