La Justicia realizó la reconstrucción del disparo contra Pablo Grillo

La Justicia llevó adelante la reconstrucción del disparo que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero contra el fotógrafo Pablo Grillo en la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo. El pedido lo realizó la jueza María Servini y el operativo estuvo a cargo de la División de Balística de la Policía de la Ciudad, a través del cual se busca determinar detalles sobre el proyectil que impactó en la cabeza del trabajador de prensa de 35 años y que lo mantuvo internado durante 83 días.Entre otras cosas, el peritaje analizó la trayectoria de la granada de gas lacrimógeno, su velocidad y la posición en la que se encontraba Guerrero del tiro. El gendarme tiene prohibida la salida del país y fue citado a indagatoria el próximo 2 de septiembre a las 10.“El tema es ver por qué el efectivo que disparó lo hizo en línea recta y qué orden recibió”, contó Fabián Grillo, padre de Pablo, en C5N. “Me parece a mí que está bien, esto es protocolar, se lo exige la causa a la jueza, pero yo creo que ya no hay nada para probar, ya está todo probado”, aclaró.A su vez, Grillo pidió “que se aceleren los tiempos” para que “haya responsables”: “Hablamos de una represión, de un abuso de autoridad de la fuerza de seguridad”.-La trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto;-La velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto en Pablo Grillo;-La posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;-Si el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie o no y en tal caso si aquella circunstancia le hizo perder o ganar velocidad -o desviarse-;-La ubicación de Pablo Grillo al momento de recibir el impacto del proyectil y de Héctor Guerrero en ocasión de efectuar el disparo;-Cualquier otro punto de pericia que pueda sugerir tal fuerza especializada.-Establecer la altura del supuesto tirador, Héctor Jesús Guerrero y las correspondientes medidas antropométricas.-Establecer la posición de Guerrero al momento del disparo.-Establecer la posición y altura de la víctima, Pablo Grillo al momento del impacto.-Establecer posición, altura, dirección y ángulo del cañón del arma, pistola Modelo Unic Tipo lanza gases Cal. 38.1mm, Serie 00660, al momento del disparo.-Dimensiones de la estructura que antecede a la víctima Pablo Grillo al momento del impacto según los registros fotográficos y fílmicos del momento del hecho.-Alcance máximo de disparo del arma pistola Modelo Unic Tipo lanza gases Cal. 38.1mm, Serie 00660 secuestrada con proyectiles media y larga distancia conforme las conclusiones vertidas en el punto diez.-Distancia de disparo entre la víctima y el tirador.