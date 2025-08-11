Queda solo un día para que los condenados por la causa Vialidad depositen más de $600 mil millones por reparación

Mañana, miércoles 13 de agosto, vence el plazo para que los condenados en la causa Vialidad depositen la suma de $684.059.552.836 en concepto de reparación económica al Estado. Sin embargo, a esta altura la cuenta judicial abierta en el Banco Nación permanece sin movimientos, lo que llevaría a la Justicia a considerar la ejecución forzosa de los bienes embargados para asegurar el resarcimiento.
El Tribunal Oral Federal N°2, a cargo del caso, conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, remarcó que esta acción es “consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño al erario público” y busca que los responsables devuelvan lo obtenido por lo que consideran un “gravísimo acto de corrupción”.
La situación de Cristina Fernández de Kirchner
, cuya condena devino en un severo proceso de proscripción, resulta particularmente compleja. En 2016, la expresidenta transfirió todo su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia, por lo que actualmente declara como único ingreso su jubilación. A esto se suma que enfrenta otros frentes judiciales con embargos activos, como la causa Hotesur–Los Sauces, donde la Justicia rechazó levantar el congelamiento sobre sus bienes, que incluyen propiedades, vehículos y dinero en efectivo.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola detallaron que entre los bienes sujetos a ejecución se encuentran cuatro cajas de ahorro, cuentas comitentes y plazos fijos en distintos bancos, cajas de seguridad, y varias cuentas en la Caja de Valores, algunas compartidas con sus hijos o con figuras cercanas al expresidente Néstor Kirchner. También hay inmuebles y bonos registrados a su nombre.
En paralelo, la Justicia podría cuestionar la transferencia anticipada de patrimonio a sus hijos, argumentando que fue un mecanismo para evadir embargos futuros. Cristina Kirchner, por su parte, sigue litigando para recuperar su jubilación y la pensión vitalicia que recibió como viuda del expresidente, beneficios anulados por el actual Gobierno tras su condena. Su defensa sostiene que se trata de “un derecho alimentario” y que la suspensión vulnera “derechos humanos básicos”.