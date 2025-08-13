Paro universitario: docentes de todo el país extienden las medidas de fuerza contra el desfinanciamiento

El lunes 11 comenzó un paro nacional de universidades que se extenderá hasta el 15 de agosto, en el marco de la media sanción de la ley de financiamiento universitario. Los gremios reclaman recomposición salarial y presupuesto para funcionamiento, investigación y ciencia.
🔴PARO UNIVERSITARIO: Del 11 al 15 de agosto— CONADU (@PrensaCONADU) August 7, 2025
¡Paritarias YA!
✔️Por la recuperación de nuestros salarios
✔️Por más presupuesto para las UUNN
✔️Por más presupuesto para ciencia y tecnología
Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible. pic.twitter.com/BAqIVbXa9W
