LLA refuerza su campaña antikirchnerista bajo la consigna robada a la causa desaparecidos con un polémico video

TODOS LOS DÍAS MUEREN BONAERENSES.



Porque el kirchnerismo protegió y multiplicó a los delincuentes.

Porque Kicillof es responsable de cada gota de sangre que se derrama en nuestra provincia.



No es inseguridad, es abandono.

No es azar, es un modelo que eligió a los criminales pic.twitter.com/HtibtJIRkQ  La Libertad Avanza La Plata (@llalaplataok) August 12, 2025

La Libertad Avanza de La Plata reforzó la campaña antikirchnerista que lleva adelante el Gobierno nacional por medio de la utilización de la consigna “Nunca Más”, instalada a partir del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Lo hizo a través de un video, en sintonía con la primer ofensiva de parte del mismo presidente, quien el pasado jueves en el partido de La Matanza, posó para una foto junto a dirigentes de su espacio con un cartel que llevaba inscripta la frase “Kirchnerismo Nunca Más”.En el posteo publicado por LLA La Plata, como parte de la campaña violeta que se está llevando a cabo en la Provincia para ganar terreno en el histórico bastión peronista, la seccional apuntó a que “todos los días mueren bonaerenses porque el kirchnerismo protegió y multiplicó a los delincuentes”. Además, recriminaron que “no es inseguridad, es abandono. No es azar, es un modelo que eligió a los criminales antes que a la gente de bien”.“Este 7 de septiembre, pongamos fin a la impunidad. Kirchnerismo Nunca Más”, cierra el video. Este, contiene escenas de delitos, violencia y pobreza en la provincia de Buenos Aires, intercaladas con imágenes de figuras del kirchnerismo como la expresidenta, el gobernador Axel Kicillof, el excandidato presidencial Sergio Massa y el sindicalista docente Roberto Baradel. La voz en off del material se refiere al territorio bonaerense como un “infierno” donde “los años pasan y todo empeora”.Cabe mencionar que la publicación se da en la víspera del acto del jueves en La Plata que encabezará Milei, para dar pie al inicio formal de la campaña electoral libertaria rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y a las nacionales del 26 de octubre, donde competirá en alianza con el PRO, que cedió su color, nombre y lugar en las listas.Con esta ofensiva, que se presta a calificarse como una jugada sucia, La Libertad Avanza mantiene la estrategia de vincular al kirchnerismo con problemas de seguridad y gestión provincial, a partir de un lema extraído de una causa histórica que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se cargaron al hombro y que se convirtieron en banderas levantadas por los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, como también por sectores del progresimo y de la izquierda.