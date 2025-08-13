13.08.2025 / NUEVA OFENSIVA

LLA refuerza su campaña antikirchnerista bajo la consigna robada a la causa desaparecidos con un polémico video

La Libertad Avanza de La Plata publicó un video bajo el slogan de “Kirchnerismo Nunca Más Inseguridad” en el marco de su campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de la segunda ofensiva que utiliza la consigna extraída del informe de la CONADEP.




La Libertad Avanza de La Plata reforzó la campaña antikirchnerista que lleva adelante el Gobierno nacional por medio de la utilización de la consigna “Nunca Más”, instalada a partir del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) sobre los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Lo hizo a través de un video, en sintonía con la primer ofensiva de parte del mismo presidente Javier Milei, quien el pasado jueves en el partido de La Matanza, posó para una foto junto a dirigentes de su espacio con un cartel que llevaba inscripta la frase “Kirchnerismo Nunca Más”.

En el posteo publicado por LLA La Plata, como parte de la campaña violeta que se está llevando a cabo en la Provincia para ganar terreno en el histórico bastión peronista, la seccional apuntó a que “todos los días mueren bonaerenses porque el kirchnerismo protegió y multiplicó a los delincuentes”. Además, recriminaron que “no es inseguridad, es abandono. No es azar, es un modelo que eligió a los criminales antes que a la gente de bien”.

“Este 7 de septiembre, pongamos fin a la impunidad. Kirchnerismo Nunca Más”, cierra el video. Este, contiene escenas de delitos, violencia y pobreza en la provincia de Buenos Aires, intercaladas con imágenes de figuras del kirchnerismo como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el excandidato presidencial Sergio Massa y el sindicalista docente Roberto Baradel. La voz en off del material se refiere al territorio bonaerense como un “infierno” donde “los años pasan y todo empeora”.

Cabe mencionar que la publicación se da en la víspera del acto del jueves en La Plata que encabezará Milei, para dar pie al inicio formal de la campaña electoral libertaria rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y a las nacionales del 26 de octubre, donde competirá en alianza con el PRO, que cedió su color, nombre y lugar en las listas. 

Con esta ofensiva, que se presta a calificarse como una jugada sucia, La Libertad Avanza mantiene la estrategia de vincular al kirchnerismo con problemas de seguridad y gestión provincial, a partir de un lema extraído de una causa histórica que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se cargaron al hombro y que se convirtieron en banderas levantadas por los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, como también por sectores del progresimo y de la izquierda. 

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

3

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

Más notas de este tema

El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido de Julieta Prandi y puso en duda la denuncia por abuso sexual

13/08/2025 - Repudiable

El biógrafo y amigo de Milei defendió al exmarido de Julieta Prandi y puso en duda la denuncia por abuso sexual

La bochornosa anécdota de Sturzenegger al recordar que Milei, cuando leyó su proyecto desregulatorio, gimió de emoción

13/08/2025 - POLÉMICO

La bochornosa anécdota de Sturzenegger al recordar que Milei, cuando leyó su proyecto desregulatorio, gimió de emoción

Tiembla el pacto LLA-PRO: Karina Milei vetó a la candidata de Macri que integraría la lista en la Ciudad

11/08/2025 - NEGOCIACIÓN FALLIDA

Tiembla el pacto LLA-PRO: Karina Milei vetó a la candidata de Macri que integraría la lista en la Ciudad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.