Milei visitó Chaco y Corrientes para apuntalar a sus candidatos de cara a las elecciones

O avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad o volvemos al pasado kirchnerista.

Por eso les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo vale la pena.

Gracias por rugir como leones, Chaco. La Libertad Avanza o Argentina retrocede!!. @JMilei pic.twitter.com/MTojSxnWLJ  La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 11, 2025

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!



📍 Corrientes pic.twitter.com/iOY4vu8pXr  La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 11, 2025

Javier Milei continúa con sus actos de campaña con el objetivo de apuntalar a los candidatos de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre. Con ese objetivo, estuvo esta mañana en Resistencia, Chaco, donde fue recibido por el gobernador provincial, Leandro Zdero. El Presidente estuvo acompañado de su hermana, Karina Milei, con quien luego realizó una recorrida con militantes. Pasado el mediodía, el mandatario se trasladó a Corrientes.Cerca de las 12, el Presidente llegó a la esquina de la plaza Belgrano, en el cruce de las calles French y Paraguay, en el medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas federales y la policía chaqueña. Inicialmente, comenzó a saludar a la multitud, pero luego se colocó en la caja trasera de una de las camionetas que integraba la caravana y allí recorrió un tramo del camino acompañado por su hermana.Unos pocos minutos después, Milei descendió de la 4x4, tomó un micrófono y comenzó a hablar a la multitud: “Nos encontramos en esta disyuntiva, si avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad, o volvemos al pasado kirchnerista”.Y agregó: “Les pido que no aflojen, que esta vez el esfuerzo vale la pena porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.El acto finalizó poco antes de las 12.30, horario en que el Presidente se retiró del lugar y los asistentes iniciaron la desconcentración.Chaco elegirá tres senadores nacionales y cuatro diputados el próximo 26 de octubre. La propuesta del frente La Libertad Avanza estará encarnada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para la Cámara Alta y por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, para Diputados.Hasta el momento, Zdero fue uno de los mandatarios provinciales que se mostró más leal al Gobierno nacional. El vínculo entre Nación y Chaco se fortaleció luego del triunfo de que obtuvo la alianza electoral a mediados de mayo. En esa oportunidad, la coalición superó al peronismo chaqueño por una diferencia de 10 puntos. Asimismo, el Tribunal Electoral chaqueño confirmó que el oficialismo se impuso por el 45,24% de los votos en las elecciones legislativas locales.Tras la gira por Resistencia, Javier Milei cruzó el puente “General Belgrano” con destino a la vecina ciudad de Corrientes capital, adonde arribó cerca de las 13.30.Una vez en suelo correntino, el mandatario nacional se dirigió al hotel Turismo, en la zona de la Costanera de la capital provincial, donde fue recibido entre otros dirigentes libertarios por Virginia Gallardo, candidata a diputada por La Libertad Avanza. Ella encabeza la propuesta libertaria. Es una apuesta fuerte después de haber tenido un resultado que no fue el esperado por el Gobierno nacional en las elecciones provinciales de agosto. LLA terminó en el cuarto lugar y recogió menos del 10% de los votos.En la provincia del litoral, el espacio libertario no acordó con el oficialismo provincial nucleado en torno al valdecismo. Irá solo a competir contra el PJ, un desprendimiento del radicalismo y otros espacios.Corrientes es un espacio hostil para los libertarios. Días antes del cierre de campaña para los comicios provinciales, Karina Milei y Martín Menem tuvieron que interrumpir una recorrida por la peatonal por los fuertes repudios.