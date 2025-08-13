Trabajadores de Camioneros de Río Negro iniciaron un paro por tiempo indeterminado en Vaca Muerta

El Sindicato de Camioneros de Río Negro inicio este miércoles un paro de actividades por tiempo indeterminado en el yacimiento de Vaca Muerta en reclamo por salarios, aguinaldos e indemnizaciones adeudadas a unos 250 trabajadores por la empresa NRG, que se encuentra en convocatoria de acreedores.La medida de fuerza que afecta a toda la región de Vaca Muerta, rige desde las 6.00 de esta mañana y según se informó a Noticias Argentinas se mantendrá hasta que NRG y otras empresas que la subcontratan “den una respuesta concreta” a los reclamos gremiales.El gremio responsabiliza solidariamente a las firmas Shell, Tecpetrol, Total y Phoenix, como principales empresas que subcontrataron a NRG, e invoca un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo por el cual “deberían responder” por los compromisos laborales incumplidos.El secretario general del Sindicato de Camioneros de Río Negro, Gustavo Sol, explicó que los trabajadores rechazaron una oferta de acuerdo “irrisoria e insultante” a la que definió como “una extorsión descarada”.Según el gremio, la parte empresaria ofrecía a los trabajadores un acuerdo que establecía que aceptaran solo una quinta parte de lo que se les debe y renunciaran a cualquier acción futura o retorno a sus fuentes de trabajo.El conflicto se originó a raíz de la situación económica de NRG, que despidió en los últimos meses a unos 250 trabajadores -a los cuales aún no indemnizó-, y mantiene salarios y aguinaldos impagos, además de estar en convocatoria de acreedores.La huelga de los camioneros afecta desde esta mañana con gran impacto a la logística del yacimiento de Vaca Muerta, ya que mantiene interrumpido el transporte de arena, agua e hidrocarburos que resultan indispensables para las perforaciones hidráulicas.