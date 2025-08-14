Otro miércoles de tensión en el Congreso: desproporcionado operativo policial y detenidos

Jubilados y organizaciones sociales marchan este miércoles al Congreso contra el veto de Milei al aumento de haberes y la prórroga de la moratoria, en un clima de tensión marcado por operativos policiales y antecedentes de represión en movilizaciones anteriores.
