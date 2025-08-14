Otro miércoles de tensión en el Congreso: desproporcionado operativo policial y detenidos

Este miércoles, las columnas de jubilados volvieron a concentrarse frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, al incremento del bono y a la prórroga de la moratoria previsional.Como en otras oportunidades, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo desmedido en los alrededores del Palacio Legislativo, con un despliegue de efectivos, vallados y móviles que bloquean accesos clave innecesariamente. La postal es conocida: uniformados apostados en cada esquina y camiones hidrantes listos para intervenir.Cerca de las 16.30, la policía federal detuvo a dos mujeres, una de ellas fotógrafa, que se encontraban realizando la cobertura de la movilización. Según testigos, las reporteras gráficas estaban realizando su labor y fueron detenidas al voleo.Así, en una nueva movilización contra la motosierra del Gobierno libertario, los manifestantes se movilizaron amedrentados por la decisión de Javier Milei y Patricia Bullrich de dar vía libre a la represión. El miedo no es infundado, buena parte de las movilizaciones de los miércoles en defensa de las jubilaciones terminó en escenas de violencia institucional: empujones, gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y hasta balas de goma contra manifestantes, muchos de ellos personas mayores, pero también niños y trabajadores de prensa.