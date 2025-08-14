14.08.2025 / JUDICIALES

Causa $LIBRA: la Justicia ordenó congelar más de u$s300.000 en criptoactivos a Novelli y Terrones Godoy

La jueza María Servini ordenó el congelamiento de u$s323.275 en la moneda digital USDT a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano.



La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo avance judicial. La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de u$s323.275 en la moneda digital USDT, que se encontraban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los principales investigados en la causa.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). La investigación, que se inició en febrero de este año, busca determinar si existió una maniobra de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y el lanzamiento de $LIBRA.

El pedido de congelamiento se basó en un análisis de trazabilidad realizado a partir de información que brindó la plataforma Binance sobre los movimientos de Novelli y Terrones Godoy.

Se detectó que ambos compartían la propiedad de una billetera virtual de "firma múltiple", desde la cual se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas. La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, coincidiendo con el período posterior al "Tech Forum Argentina 2024" y el mes de lanzamiento de $LIBRA.

Para efectivizar la medida sobre los fondos en el extranjero, la jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, ya confirmó que efectivizó el congelamiento de los activos.

