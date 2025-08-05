"No hay plata", pero Milei agasajó a sus diputados con una función privada de la nueva película de Francella

Unos veinte legisladores libertarios y del PRO escucharon al Presidente exponer su programa económico. El encuentro incluyó proyecciones electorales y una función privada de Homo Argentum, la nueva obra de Guillermo Francella.En el interior de la residencia de Olivos se preparaban las bebidas y las empanadas cuando los diputados de La Libertad Avanza y el PRO comenzaron a llegar. Eran cerca de las 20 del martes y el presidente, Javier Milei, estaba listo para repetir personalmente la explicación que dio por cadena nacional sobre los vetos al aumento de las jubilaciones y otros, como así también a defender su modelo económico. Los invitados lo escucharon por unas tres horas, luego se relajaron con una película en el cine que ofrece la quinta presidencial.Después de disfrutar todos del estreno del film que tiene como protagonista a Guillermo Francella, algunos de los invitados por el Jefe de Estado contaron este miércoles los ejes del encuentro nocturno. Al parecer, Milei repasó un poco de la estrategia electoral, subrayó la necesidad de blindar su rechazo a las “causas nobles” que atentan contra la rigidez fiscal y se explayó sobre su convicción en el éxito de su plan económico.Tal como contó cronica.com.ar, el gobierno intenta por estos días refrescarle a la sociedad (a través de la cadena nacional) y a sus preferidos propios y aliados (encuentro en Olivos) porqué el camino del ajuste y la motosierra es el único posible para “terminar con la inflación y generar las condiciones para un crecimiento sostenido” –según lo subrayó desde la Casa Rosada, acompañado por su equipo económico-.El descargo de Milei ante algunos miembros del bloque del oficialismo en el Congreso, como de sus socios del PRO, se da también en el inicio de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires –de hecho este jueves los violetas organizan un importante acto en un estadio de La Plata- para renovar parte de su legislatura y otros cargos; como así también en la antesala de las urnas legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.Milei quiere asegurarse, como compartió una fuente de la Casa Rosada en la previa de la cena en Olivos, que cuenta con la fidelidad de los propios y aliados parlamentarios para “amurallar el déficit cero”, el cual es necesario a su entender para seguir bajando la inflación, principal valor de su gestión ante el electorado. “El Presidente nos invitó para que tratar cómo está el panorama electoral y contarnos cómo está el panorama económico. Uno podía preguntar y hablar, pero da gusto escuchar del propio Presidente, la pasión que le pone por las medidas que toma como gobierno, contando experiencias, estadísticas, la verdad que fue una charla muy enriquecedora que a nosotros nos pone en claro muchísimas cosas”, contó este miércoles el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, en diálogo con CNN Radio.En la cena de este martes en la Quinta de Olivos no hubo foto oficial. Tampoco hubo lugar para informales, pues todos los ingresantes debieron dejar al cuidado de la seguridad presidencial sus teléfonos celulares.Por la Casa Rosada, según trascendió, sólo estuvo presente el integrante del triángulo de hierro, el asesor Santiago Caputo. En el entorno presidencial y tal cual se los transmitió Milei a sus invitados, la selección de comensales no fue casual: el Presidente los valora como “hábiles declarantes” ante los micrófonos, una cualidad útil en un dirigente en tiempos de campaña para cualquier partido.Por el PRO, el jefe de bloque en Diputados e impulsor del acuerdo electoral sellado en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien finalmente se pintó de violeta para la foto en La Matanza, con Milei y el cartel con el slogan de campaña “kirchnerismo nunca más”. Dio el presente el radical “con peluca” Pablo Cervi. Asistieron también a la cita con Milei, los representantes del PRO: Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Luciano Laspina, Alejandro Bongiovanni, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet.Por La Libertad Avanza, ingresaron el martes por la noche a Olivos: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien está casi confirmado para encabezar la lista nacional en octubre. Y más legisladores violetas como Lilia Lemoine; Alberto Benegas Lynch; Nadia Márquez; Romina Diez; Manuel Quintar; Santiago Santurio; y Lisandro Almirón.Luego de escuchar al presidente Milei, la mayoría se quedó a disfrutar de su invitación a ver en el cine de Olivos la película que protagoniza Guillermo Francella y que se exhibe desde este jueves en los cines argentinos: “Homo Argentum”, un film de Mariano Cohn y Gastón Duprat.