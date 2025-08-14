Vinculan al youtuber Julián Serrano en la criptoestafa $Libra que impulsó el Presidente Milei: su descargo

Mientras las investigaciones sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei, avanzan tanto en tribunales estadounidenses como en el Congreso, el abogado y dirigente social Juan Grabois ha brindado nuevos detalles sobre la causa, involucrando directamente al popular creador de contenido Julián Serrano.Desde su cuenta de X, Grabois, quien actúa como querellante en el caso, anunció "novedades en la estafa $LIBRA". Afirmó que "la Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas".Acto seguido, el dirigente social arremetió señalando que el dinero fue "ocultado con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain". Tras esta grave acusación, el abogado fue más allá, declarando que ese dinero se utilizó "para pagar coimas", y concluyó de manera contundente: "Los hermanos Milei pronto presos".Luego de la denuncia de Grabois, el youtuber de 31 años realizó un breve descargo en X en el que desmintió haber estado involucrado en el escándalo de la criptomoneda. “Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado #LIBRA", aseguró Serrano, y advirtió: “He instruido a mis representantes legales para evaluar las acciones judiciales correspondientes contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.A través de un video publicado en su cuenta de X, Serrano expresó: “Día complicado para el ‘Yuli’. Me levanté siendo víctima de una operación mediática donde se me acusa de haber participado en una estafa a nivel global”. En el mismo mensaje, intentó llevar tranquilidad a sus seguidores: “Quiero que sepan que estoy bien, como ven estoy caminando tranquilo por la calle”. Con un tono irónico, apuntó contra los medios: “Cada tanto mencionan mi nombre porque se ve que vende o funciona y lo viralizan”. El exintegrante de Aliados y Bailando por un Sueño remarcó que nunca estuvo vinculado a la criptomoneda en cuestión: “El que nada debe, nada teme. Claramente las acusaciones son falsas, es mentira, nunca estuve vinculado, ni promocioné nada de eso”. Serrano, que aseguró estar “muy alejado del mundo cripto y la política”, agradeció el apoyo de su entorno y de sus seguidores: “Gracias por el aguante”.En tanto, Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa y damnificado en la cripto estafa que encabezó Milei, ratificó lo que ya era una secreto a voces: hasta el estallido del escándalo existía un "tarifario de Karina" (Milei) para acceder al Presidente. Según contó el tarifario que administraba la hermana del mandatario y Secretaria General de la Presidencia, incluía precios para reuniones en Casa Rosada y hasta para los posteos que el mandatario realizaba en sus redes sociales. Precisamente fue un posteo de Milei en su cuenta de X el que permitió que se consumara la estafa. Sin él, no habría sido posible embaucar a decenas de miles de inversores en todo el mundo por más de 200 millones de dólares.En diálogo Radio Splendid, Romeo reveló detalles de la información que la Justicia fue recopilando desde el inicio de la causa. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados", contó. Y disparó: "Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50 mil dólares y que el posteo costaba 500 mil dólares".