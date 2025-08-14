Lanús acelera el Plan de Pavimentación 2025: inició obras clave en Monte Chingolo

En el marco del Plan de Pavimentación 2025, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron obras llevadas adelante en Maure (entre Condarco y Rondeau) y Bueras (entre Rondeau y Chilavert), Monte Chingolo."Seguimos arreglando las calles de nuestro distrito para optimizar la circulación vehicular, promover el desarrollo del barrio y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”, afirmó el jefe comunal, que también estuvo acompañado por la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei.El proyecto incluye un total de 90 intervenciones en la zona comprendida entre las calles Roma, Centenario Uruguayo, Coronel Lynch y Camino General Belgrano. Los trabajos finalizados hasta el momento son los siguientes:- Chascomús entre Eva Perón y Pichincha (4 cuadras)- Guido entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)- Juncal entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)- Ituzaingó entre Posadas y Pico- Magdalena entre 9 de Julio y S. Montevideo (2 cuadras)- Ituzaingó entre Pico y C. Uruguayo- Ituzaingó entre Chascomús y Pirovano- Pringles entre Magdalena y Chascomús- Alvar Núñez entre B. de los Italianos y De la Peña- Alvear entre Centenario Uruguayo y Matanza (3 cuadras)- Albariños entre De La Peña y Méndez- Méndez entre Albariños y Albarracín- Cotagaita entre Albariños y Albarracín- Blanco encalada entre Kloosterman y Cazón- Cazón entre Bolaños y Alfonsín- Pringles entre Rondeau y Corvalán (2 cuadras)- Cavia entre Alfonsín y Pichincha (3 cuadras)- Monasterio entre Pringles y Eva Perón (2 cuadras)- Guido entre Cavia y San Carlos (2 cuadras)- Cavia entre Juncal y Pringles (1 cuadra)- Kloosterman entre Juncal y D. Álvarez (1 cuadra)- Pitágoras entre San Carlos y Blas Parera (1 cuadra)- Kloosterman entre Blanco Encalada y Donato ÁlvarezEn el marco del Plan Anual de Pavimentación, Lanús Gobierno completó 1000 intervenciones de bacheo y 360 cuadras completas de hormigón y de carpeta asfáltica, con el objetivo de poner en valor la infraestructura vial y mejorar la circulación de los vecinos y vecinas.