14.08.2025 / Municipios y gestión

Lanús acelera el Plan de Pavimentación 2025: inició obras clave en Monte Chingolo

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron trabajos que incluyen un total de 90 intervenciones. "Seguimos arreglando las calles de nuestro distrito para optimizar la circulación vehicular, promover el desarrollo del barrio y mejorar la calidad de vida”, afirmó el jefe comunal.



En el marco del Plan de Pavimentación 2025, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron obras llevadas adelante en Maure (entre Condarco y Rondeau) y Bueras (entre Rondeau y Chilavert), Monte Chingolo.  

"Seguimos arreglando las calles de nuestro distrito para optimizar la circulación vehicular, promover el desarrollo del barrio y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”, afirmó el jefe comunal, que también estuvo acompañado por la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei.

El proyecto incluye un total de 90 intervenciones en la zona comprendida entre las calles Roma, Centenario Uruguayo, Coronel Lynch y Camino General Belgrano. Los trabajos finalizados hasta el momento son los siguientes:

- Chascomús entre Eva Perón y Pichincha (4 cuadras)

- Guido entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)

- Juncal entre Magdalena y Pirovano (2 cuadras)

- Ituzaingó entre Posadas y Pico

- Magdalena entre 9 de Julio y S. Montevideo (2 cuadras)

- Ituzaingó entre Pico y C. Uruguayo

- Ituzaingó entre Chascomús y Pirovano

- Pringles entre Magdalena y Chascomús

- Alvar Núñez entre B. de los Italianos y De la Peña

- Alvear entre Centenario Uruguayo y Matanza (3 cuadras)

- Albariños entre De La Peña y Méndez

- Méndez entre Albariños y Albarracín

- Cotagaita entre Albariños y Albarracín

- Blanco encalada entre Kloosterman y Cazón

- Cazón entre Bolaños y Alfonsín

- Pringles entre Rondeau y Corvalán (2 cuadras)

- Cavia entre Alfonsín y Pichincha (3 cuadras)

- Monasterio entre Pringles y Eva Perón (2 cuadras)

- Guido entre Cavia y San Carlos (2 cuadras)

- Cavia entre Juncal y Pringles (1 cuadra)

- Kloosterman entre Juncal y D. Álvarez (1 cuadra)

- Pitágoras entre San Carlos y Blas Parera (1 cuadra)

- Kloosterman entre Blanco Encalada y Donato Álvarez

En el marco del Plan Anual de Pavimentación, Lanús Gobierno completó 1000 intervenciones de bacheo y 360 cuadras completas de hormigón y de carpeta asfáltica, con el objetivo de poner en valor la infraestructura vial y mejorar la circulación de los vecinos y vecinas.


