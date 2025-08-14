El gobierno boliviano atribuyó la baja del dólar paralelo al superávit comercial y minimizó un efecto electoral

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sostuvo que la apreciación del boliviano en el mercado no oficial responde al ingreso de divisas por exportaciones y a una menor demanda por importaciones. En la previa de las elecciones del 17 de agosto, pidió separar la coyuntura económica del clima de campaña.
