Caso fentanilo: hospitales municipales de Rosario detectaron partidas tóxicas pero ANMAT lo informó 3 meses después

Un documento dejó en evidencia que hospitales municipales de Rosario detectaron en febrero los primeros lotes de fentanilo contaminado que provocaron muertes por envenenamiento, pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que actúa bajo la órbita del ministro de Salud Mario Lugones, recién emitió su alerta el 8 de mayo. El retraso, de más de tres meses, generó críticas sobre la gestión del organismo y su papel en la crisis sanitaria.El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se presentó como querellante en el juzgado federal de La Plata y denunció la inacción del Estado. En esa línea, desde el municipio repudiaron esta negligencia: "Son más de tres meses, nos parece muy grave y es difícil no desligar esto del desmantelamiento de órganos de control", subrayó un funcionario cercano a Javkin.El hecho trascendió cuando la periodista Camila Dolabjian compartió el escrito que muestra que la autoridad sanitaria ya había identificado deficiencias críticas en el Laboratorio Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, un mes antes de que se produjeran los lotes contaminados. Según el informe, se detectaron problemas en producción, control de calidad, recursos humanos y depósitos.La farmacéutica municipal Carina Telesco envió una nota a la subsecretaria de Procesos Sanitarios, Lorena Botta, señalando que el 7 de mayo recibieron el alerta de ANMAT sobre el lote de fentanilo contaminado. "En ese momento chequeamos si el lote había ingresado en nuestros efectores y detectamos una entrega del proveedor Nueva Era del 13/02 de 3000 unidades, las cuales fueron utilizadas desde su ingreso hasta la fecha de retiro por el alerta. Recuperándose 300 unidades que fueron inmovilizadas, las 2700 restantes se utilizaron en dicho efector", indicó Telesco, según trascendió por fuentes que siguen el caso.Ayer, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cruzó a la ANMAT por su rol en este caso, sin contemplar que un funcionario dispuesto por La Libertad Avanza conduce el órgano. “La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto”, denunció. Cabe recordar que desde el oficialismo y el PRO se intentó vincular al kirchnerismo directamente con el envenenamiento a causa de fentanilo, sin evidencias concretas.La cadena de negligencias provocó ocho muertes en el Hospital Clemente Álvarez y 26 en toda la ciudad, entre efectores públicos y privados. Santa Fe se convirtió en la provincia más afectada, concentrando más de la mitad de los 97 fallecimientos que investiga el juzgado federal N° 3 de La Plata. La farmacéutica Telesco también señaló que el retiro del stock de HLB Farma recayó en cada hospital, con un costo estimado en Rosario cercano a 100 millones de pesos.