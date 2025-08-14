Con críticas al ajuste de Milei, Yedlin denunció la tragedia del fentanilo y reclamó fortalecer a la ANMAT

El presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), calificó el caso de fentanilo adulterado como “la peor tragedia farmacéutica en la historia de la Argentina” y reclamó fortalecer a la ANMAT con una ley que valide su estructura. En radio Splendid AM 990, el legislador vinculó el episodio a recortes y “descontrol” en la gestión de Javier Milei y del ministro Mario Lugones.

El diputado enmarcó la crisis en el ajuste del Gobierno. Dijo que los recortes “rondarían el 30%” y describió “un descontrol general” en el Ministerio de Salud que conduce Lugones, con impacto en las agencias bajo su órbita. “Están jugando muy al límite en materia de salud”, advirtió, y cuestionó que el Sistema Judicial Argentino “se demora cuando no se tiene que demorar”.Sobre la cadena de responsabilidades, Yedlin remarcó exigencias básicas a la industria y a los controles estatales: “Las fábricas de producción de medicamentos, para ser habilitadas, tienen que tener control de calidad. El laboratorio tiene una responsabilidad primaria en esto. Lo que está pasando en Argentina no pasa en otros países liberales”. Planteó investigar el rol del Ministerio de Salud de la Nación y de los provinciales, de la ANMAT y de los efectores públicos y privados.Para dimensionar el daño, el titular de Salud en Diputados subrayó que la contaminación de ampollas de fentanilo “es la peor situación de intoxicación medicamentosa” de la historia del país “desde la creación de la ANMAT”. Y agregó un dato clave sobre los lotes intervenidos: “De las 150 mil ampollas contaminadas, se usaron 40.000. Hoy ya no hay circulación de las ampollas que se encontraban en los lotes contaminados”.