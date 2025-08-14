14.08.2025 / Cruce

"Deja en evidencia su enanismo intelectual": Emanuel Ortega cruzó al biógrafo de Milei por dudar de la denuncia de Julieta Prandi

Luego de que la Justicia condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual, el músico y actual pareja de la conductora apuntó contra Nicolás Márquez y repudió las declaraciones al afirmar que son “reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes“.




Luego de que la Justicia condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal reiterado y violencia de género, Emanuel Ortega, músico y pareja actual de Julieta Prandi, publicó un contundente mensaje dirigido al biógrafo y amigo de Javier Milei, quien en las últimas horas puso en duda las denuncias de la conductora. 

“Mensaje para ‘un tal’ Nicolás Márquez Noriega”, escribió Ortega en una historia de Instagram, arrobando al escritor.

“No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima”, expresó.

El descargo continuó y fue contundente: “Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cag***o a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga que decir me lo diga en la cara”.

A modo de cierre, Ortega apuntó: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.



El mensaje fue publicado horas después de que Márquez cuestionara públicamente la veracidad de las denuncias de Prandi, insinuando que una mujer con autonomía económica y notoriedad pública no podría haber sido víctima de abuso prolongado. Tras las críticas recibidas, el escritor borró su publicación.

