Javier Milei en La Plata: 3 claves del acto que formalizará el inicio de la campaña libertaria en la Provincia

La Libertad Avanza inaugurará esta tarde su campaña electoral en la provincia de Buenos Aires con un acto que pretende convocar a un número importante, alrededor de 5 mil personas, de militantes en el Club Atenas de La Plata a partir de las 17 horas, donde el principal orador será el presidente Javier Milei, que hablará a las 19.30. Uno de los objetivos centrales será dar visibilidad y peso político a los candidatos que competirán por bancas tanto en la Legislatura bonaerense como en los concejos municipales.Según trascendió por fuentes consultoras, el discurso de Milei se centrará en polarizar con el gobernador Axel Kicillof y abordar los principales temas de la campaña: seguridad, educación y economía, ejes que considera necesarios para ganar terreno en una provincia que desde hace décadas se caracteriza por su sólida identidad peronista.ASISTENCIASAdemás del mandatario, participarán todos los integrantes del gabinete nacional, incluidos Patricia Bullrich y Luis Caputo. Asimismo, a días de que finalicen los plazos para presentar a los candidatos, asistirán los ocho candidatos de La Libertad Avanza al frente de las secciones electorales de la provincia: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).También fueron convocados los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el sector joven alineado con Caputo que quedó fuera de las listas provinciales, buscando reforzar la movilización y la presencia territorial del partido.PRESENTACIÓN FORMALOtra de las cuestiones clave respecto al encuentro entre libertarios será la presentación formal del frente electoral que LLA cerró con el PRO de Mauricio Macri. En la previa, tanto el expresidente como Cristian Ritondo, el titular del bloque amarillo, dejaron muestras de la consolidación del pacto que implicó "vender" su imagen para adquirir las características del espacio libertario y hasta ceder lugares en las listas electorales.CAPUTO VS PAREJALa interna de La Libertad Avanza constituye la tercera clave del acto. La campaña estuvo marcada por la fallida gestión de Sebastián Pareja, la cual, llevó a que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, convocara a su mano derecha del Triángulo de Hierro, Santiago Caputo.El último tendría a cargo la instauración del lema “Kirchnerismo Nunca Más”, que resuena desde la semana pasada, cuando el mismo Milei junto a candidatos y referentes como Pareja, Ritondo y José Luis Espert, sostuvieron una bandera con la histórica consigna. A esa controversia le siguió otra, luego de que vecinos del barrio denunciaran que la visita presidencial duró apenas 20 minutos y ni siquiera incluyó un diálogo directo con la comunidad que se acercó al lugar.