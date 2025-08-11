Agustín Rossi: "Al gobierno no le va a ir bien en las elecciones

El exjefe de Gabinete Agustín Rossi pronosticó un revés electoral para el oficialismo nacional en los comicios del 26 de octubre. Además, aseguró que hay un nuevo clima político y social de malestar de la sociedad contra las políticas económicas del presidente Javier Milei.“Estamos mal producto de las políticas que está llevando adelante este Gobierno. No les va a ir bien en las elecciones, van a hacer una elección lejos de 40 puntos. Va a estar en los 35 o 36 puntos en todo el país”, sostuvo en declaraciones a Radio SplendidEl exministro de Defensa consignó que “a partir del 10 de diciembre, se puede empezar a escribir en una etapa distinta en la Argentina, porque la oposición va a tener fortaleza parlamentaria, tanto en diputados o senadores, como para iniciar un camino distinto”.Para Rossi, la administración libertaria “no tiene empatía” con los sectores populares, por los que los definió como “sociópatas” que toman decisiones “sin importar el daño que ocasiona al conjunto de la sociedad o a un sector de la sociedad”.“Estamos ahora en presencia de un Presidente que no termina de entender que cambió el escenario político y social en la Argentina”, señaló.“Son cada vez más los argentinos que están en desacuerdo y descontentos con esta política, con el daño que está generando y así lo empiezan a demostrar”, enfatizó.En ese sentido, Rossi enumeró: “Ya no estamos más en el 2024, ya nadie le cree que el ajuste lo paga la casta. El ajuste lo pagan los jubilados, los pensionados, la falta de obra pública, la eliminación de subsidios”.“Cuando el Presidente anuncia la baja de retenciones para los productores agropecuarios y el veto para el aumento a los jubilados, lo que está definiendo es un sistema de prioridades que tiene”, explicó Rossi, y sumó: “El sistema de prioridades empieza fortaleciendo aquellos sectores de más alto poder económico y perjudicando al conjunto de la sociedad argentina. No se gobierna así, se gobierna al revés”.Por último, Rossi condenó la “tendencia autoritaria marcada” de la gestión libertaria.“Cuando hay alguna decisión que no es de su agrado, estalla en cólera, en ira y eso fue lo que intentó expresar el viernes pasado en la cadena nacional, no entendiendo que el hartazgo social que existe en la Argentina cada vez es más elocuente”, sentenció.