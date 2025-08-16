La UCR bonaerense quedó fuera de la alianza Provincias Unidas para las elecciones de octubre

La candidatura de Florencio Randazzo como cabeza de lista de Provincias Unidas en territorio bonaerense generó tanta resistencia en un sector de la UCR que el sello del partido centenario se quedó afuera de la alianza. Para sumar más complicaciones, el armado porteño —que baraja como posibles postulantes a Martín Lousteau y Facundo Manes en Ciudadanos Unidos— enfrenta dificultades para ampliar su base.El sector radical representado por Miguel Fernández no firmó el acuerdo para ser parte de Provincias Unidas el pasado jueves 7 de agosto. Sólo lo hizo Evolución, el espacio que lidera Lousteau a nivel nacional y Pablo Domenichini en lo local. Este jueves hubo una reunión de la Convención de Contingencia para resolver la instancia legal de cara al próximo domingo, cuando se cierran las listas. Si bien hubo dos convocatorias en el mismo día, las dos fracasaron por falta de quórum.De todos modos, Evolución presentó ante la Justicia los documentos necesarios para cumplir con los plazos legales y avanzar con el cierre de listas de Provincias Unidas. El juez Alejo Ramos Padilla había dado un plazo hasta ayer a las 20 para presentar la firma faltante y Fernández envió una carta para aclarar que su sector no convalidará la participación en el frente.La disconformidad de Fernández, que representa a un grupo importante de intendentes, nació con la postulación de Randazzo como cabeza de lista. En un primer momento, creían que era “cantada” la candidatura de Manes, pero el neurólogo dio el salto al territorio porteño. Otra opción era Elisa Carrió, pero no hubo acuerdo de unidad.Además, hay cuestionamientos internos respecto a que el propio Randazzo sea el encargado de articular todo el espacio y el máximo responsable de las negociaciones.Del otro lado, en Evolución, reprochan que no hubo una contraoferta, ni debate sobre qué tipo de estrategia debía encarar el radicalismo. Creen que, en el fondo, el rechazo sólo responde a un malestar por el lugar en las listas. Es que, además de Randazzo en la cabeza de la nómina, el siguiente puesto estaría reservado para Danya Tavela, aliada de Lousteau. También cuentan con el quinto lugar para Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata.Los puestos vacantes son el tercero y el cuarto, que podrían ser ocupados por Emilio Monzó y Margarita Stolbizer. Tras dar el portazo de Somos Buenos Aires, ambos dirigentes armaron la alianza Encuentro Federal y a los pocos días iniciaron conversaciones con Randazzo para integrarse en el espacio de centro para octubre. Con todos los casilleros cubiertos, los intendentes radicales se sienten afuera de cualquier discusión.Otro capítulo se abre en la ciudad de Buenos Aires. La versión porteña del frente Provincias Unidas llevaría a Lousteau como candidato a diputado y a Manes en el Senado pero con el nombre Ciudadanos Unidos. En los últimos días, el espacio había dejado trascender que el propio Juan Schiaretti impulsaba a María Lourdes Puente, una politóloga especialista en relaciones institucionales, como compañera en la nómina del neurólogo. Pero las negociaciones se tensaron.Según pudo saber Infobae, la UCR inició conversaciones para sumar al espacio Hagamos Futuro, que integran Graciela Ocaña, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta pero sin mucho éxito.Otro herido es el GEN. El partido que a nivel nacional lidera Stolbizer y en la ciudad de Buenos Aires Sergio Abrevaya anunciaría en las próximas horas su salida de Ciudadanos Unidos. El espacio arrastra malestar con Evolución desde el cierre de Somos Buenos Aires para la elección del 7 de septiembre. Creen que el único candidato que puede dar una sorpresa en territorio porteño es Manes, pero el neurólogo sería rechazado por Larreta.