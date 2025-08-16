Milei quiere poblar el Congreso de economistas: los nombres confirmados y los posibles de cara al cierre de listas

El presidente Javier Milei hará una apuesta fuerte por los economistas en este cierre de listas para los comicios de octubre, para el que ya se confirmaron algunos nombres y otros siguen en danza.Uno de los que ya firmó por su postulación para octubre es Agustín Monteverde, doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso, consultor de bancos y empresas y profesor de la Universidad del CEMA.Adepto a las ideas libertarias de Milei, sus participaciones en calidad de especialista invitado en distintos medios de comunicación son frecuentes, siempre en defensa de la política económica del Gobierno.Monteverde será el número dos de la lista de senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires que encabezará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Vale recordar que en la Ciudad de Buenos Aires se ponen en disputa 13 bancas a diputados y tres a senadores; lo que la configura como uno de los distritos de mayor importancia para estas elecciones. En La Libertad Avanza calculan el escenario y afirman que, casi con seguridad, conseguirán siete bancas a diputados nacionales. “Todo lo que se consiga arriba de eso va a ser muy bienvenido, y es posible tener algo más, pero nos tenemos que ir arriba de los 50 puntos”, indicó un integrante del Gobierno a Infobae.De esa base de siete lugares entrables, los libertarios acordaron darle el quinto y sexto puesto a alfiles de Mauricio Macri: prácticamente al fondo de esa lista. El presidente nacional del PRO está en contacto con su par nacional de La Libertad Avanza como para terminar de acordar quiénes pueden ser sus dos representantes en la lista violeta.El caso es casi inédito a nivel nacional. Por caso, en la Provincia esto fue directamente negociado con el armador nacional y presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo; aunque cabe aclarar que Macri sobrevoló y dio el visto bueno de esos nombres.Otro que también tiene confirmación es el director ejecutivo de la Fundación Faro, Adrián Ravier, que será el primer candidato a diputado nacional de LLA por La Pampa.En tanto, en la danza de nombres aparecen economistas como Miguel Boggiano, integrante de la mesa económica presidencial, y el director del Banco Central Federico Furiase.Otro de los que suena como potencial candidato es el del economista Agustín Etchebarne, quien en los últimos días tuvo un fuerte cruce público con el diputado Ricardo López Murphy.La idea del gobierno es poblar el Congreso con voces de la economía que puedan defender de forma sólida la política oficial y también los proyectos que se mandarán a partir de diciembre próximo.A diferencia de lo que sucedió en 2023, el Poder Ejecutivo quiere elevar la vara entre sus dirigentes, para tener una tropa fiel y con mejores recursos discursivos en el nuevo Congreso.