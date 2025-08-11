Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó este viernes su candidatura a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. "Me presento como candidata para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", proclamó.En el inicio de su mensaje, la funcionaria manifestó: "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro. Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la ley, la próxima batalla está en el Senado"."Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", aseguró.Asimismo, remarcó: " Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".El presidente Javier Milei compartió en sus redes un mensaje para felicitarla. “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas. VLLC!", enfatizó."Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!", contestó la funcionaria.