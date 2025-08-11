Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo", manifestó la actual ministra de Seguridad.
Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025
Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.
Donde se construye futuro.
Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ
1
Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir
3
Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo
4
Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio