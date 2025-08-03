La defensa de Cristina Kirchner pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, solicitaron este miércoles 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por considerarlos coautores del intento de magnicidio contra la expresidenta. La decisión fue anunciada durante la primera audiencia de la etapa de alegatos en el Tribunal Oral Federal N°6, en Comodoro Py.Aldazábal subrayó que “está acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos; hay testimonios de las personas que estaban ese día, lo vieron con el arma en la mano y el brazo de él", además de señalar que está su propio testimonio, "donde confesó el hecho. No hay ningún tipo de dudas que él es el ejecutor”, enfatizó. Por su parte, Brenda Uliarte fue señalada como coautora del atentado: “Portó un arma de similares características meses antes del atentado. Fue ella quien le dijo a su amiga que había que matar a Cristina y que ella iba a ser la organizadora”, recordó la querella.En esa línea, los letrados pidieron que se considere como agravante la violencia de género, remarcando que “no solo se atentó contra la figura política más importante de la Argentina, sino que además molestaba que sea mujer”. Según explicaron, la munición estaba preparada y el arma era funcional, aunque la bala no salió por falta de proyectil en la recámara.En contraste, Nicolás Carrizo quedó fuera de la acusación de la querella. Aldazábal explicó que “no hay elementos suficientes para vincularlo al atentado” y que Cristina Kirchner misma decidió que no se lo acusara: “Yo no uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien; si no hay que acusarlo, no lo acusen”, les expresó la líder política.El pedido de 15 años de prisión se realizó en el marco de la reanudación del juicio oral, etapa final del proceso iniciado tras el ataque a la expresidenta en septiembre de 2022. La fiscal Gabriela Baigún presentará su acusación el próximo miércoles, tras lo cual será el turno de las defensas.Sabag Montiel y Uliarte están imputados por “homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Mientras que el primero fue identificado como quien gatilló el revólver a centímetros de Cristina Kirchner, la segunda habría oficiado de organizadora del plan.El Tribunal, integrado por las juezas Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, escuchará los alegatos de la fiscalía y las defensas antes de emitir el veredicto definitivo. Los acusados también tendrán la oportunidad de expresar sus últimas palabras en la causa que marcó un intento de asesinato contra la exmandataria.