Mayra Mendoza, Granados y Tignanelli: "El peronismo resuelve los problemas de la gente, el resto entrega el país"

Los candidatos a diputados provinciales de Fuerza Patria por la tercera sección electoral, Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, recorrieron Ezeiza este viernes junto al intendente local, Gastón Granados, y trazaron una contundente diferencia entre lo que ofrece el peronismo al electorado y lo que está haciendo el gobierno nacional de Javier Milei.“El peronismo es el único que resuelve los temas de la gente, el resto se encarga de entregar el país de a poco, de ver cómo los ricos de este país son cada vez más ricos”, aseguró la jefa comunal de Quilmes.Los tres dirigentes peronistas inauguraron una plaza en Villa Guillermina y participaron del festejo por el Día de las Niñeces y de la presentación de patrulleros en la plaza central del distrito.Allí, Mendoza señaló que trabajan "por la gente, por la mejora de los barrios, por la dignidad de los trabajadores" y en ese sentido afirmó a que "este 7 de septiembre tienen un gran motivo para convocar a los amigos, a los familiares, y decirles que está en juego qué modelo de país queremos, más allá de que es una elección local y provincial"."Queremos un Estado que no solamente esté presente, sino que sea eficiente”, dijo, y pidió que “voten a Fuerza Patria y sigan acompañando en Ezeiza a un proyecto de trabajo que viene transformando hace tanto la vida de sus vecinos con Gastón Granados y con el compañero Ezequiel Díaz como candidato a concejal”.Durante el acto y la entrega de elementos al club de la zona, Mendoza recordó lo sucedido con Cristina Fernández de Kirchner: “Cristina, quien fue dos veces Presidenta, Vicepresidenta de la Argentina, nuestra presidenta de corazones que hoy está presa sufriendo una condena injusta, iba a ser candidata en esta sección electoral. Y cuando ella pensaba qué propuestas iba a transmitir y qué modelos de gestión quería impregnar en el resto de la sección, había algo que tenía muy claro, que quería decirle al resto de los distritos de la tercera sección electoral, que somos 19 distritos, o a los 18 restantes, ya que Ezeiza era el modelo de prevención del delito de seguridad para todos los vecinos y vecinas”.“Nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Primero decir que es una injusticia lo que se está viviendo (con Cristina) y segundo, continuar con la tarea y con ese desafío de trabajo que ella nos propone todos los días. Desde el lugar que le tocó, siempre estuvo pensando, trabajando, haciendo proyectos y teniendo nuevas ideas de cómo mejorar tantos de los problemas que tiene la Argentina, y eso lo tenemos que hacer valer todos y todas el 7 de septiembre, porque los problemas de la Argentina nosotros los conocemos y no los esquivamos, nos hacemos cargo”, afirmó.Por su parte, Granados, acompañado por el candidato a 1° concejal de Fuerza Patria Ezeiza, Ezequiel Díaz, expresó: “Hoy me acompañan en este día tan importante, tres personas que van dentro de muy poquitos días, en apenas 20, van a representar lo que estamos haciendo hoy acá, a un Estado que entiende la necesidad de llevar soluciones a los vecinos. Eso va a representar el compañero Ezequiel Díaz como candidato a 1° Concejal el 7 de septiembre. Eso va a representar el compañero Facundo Tignanelli, candidato a 2° Diputado Provincial. Y eso también va a representar nuestra querida amiga y compañera Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y candidata a 3° Diputada Provincial”.“Mayra, quiero que le cuentes a Cristina que estuviste en Ezeiza, en una tierra que no se va a cansar de agradecerle las obras y los derechos que Cristina le dio a Villa Guillermina y a Ezeiza en sus 8 años de Presidenta, y en los 4 años de Néstor Kirchner, la transformación total de Ezeiza, el inicio del cambio”, recordó el jefe comunal local.Y concluyó: “Ahora tenemos este enorme legado de acompañar a Cristina de seguir transformando la realidad de la vida de la gente. Por eso es muy importante que el día 7 todos vayamos a votar y entendamos la necesidad y la responsabilidad de lo que significa votar y lo que está en juego. Dos modelos de país, claramente, no hace falta decirlo, el modelo de las plazas, el modelo del Estado presente, el modelo de la seguridad, el modelo de la educación, el modelo de la salud. Esto representan estos tres candidatos. Por eso tenemos que ir a acompañarlos”.