16.08.2025 / Política

Petri encabezará la lista de diputados nacionales por LLA en Mendoza

Así lo confirmó el gobernador Alfredo Cornejo a través de redes sociales. De esta manera, el ministro de Defensa regresaría al Congreso de la Nación si resulta electo, un ámbito donde ya se desempeñó como diputado nacional en dos períodos.




El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que el ministro de Defensa, Luis Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza.

A través de su cuenta personal en la red social X, Cornejo destacó la experiencia legislativa de Petri y su vínculo con la provincia y el país.

“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, expresó el mandatario mendocino, en medio del cierre de listas de cara a las próximas elecciones legislativas.

De esta manera, Petri regresará al Congreso de la Nación si resulta electo, un ámbito donde ya se desempeñó como diputado nacional en dos períodos. “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”, sostuvo el actual ministro de Defensa y hombre de confianza de Patricia Bullrich, quien también será candidata a diputada por CABA.

Una hora más tarde, el propio Petri comunicó en sus redes sociales que aceptaba “con orgullo” el ofrecimiento del presidente Milei. “Hoy debemos lograr las reformas urgentes que traban el crecimiento y la gran pelea está en el Congreso. Es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias. Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023″, publicó.

Lo más leído

1

Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

2

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

3

Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio

4

Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió la suspensión del embargo de sus bienes ante el ultimatum de la Justicia

5

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

Más notas de este tema

La UCR bonaerense quedó fuera de la alianza Provincias Unidas para las elecciones de octubre

16/08/2025 - Política

La UCR bonaerense quedó fuera de la alianza Provincias Unidas para las elecciones de octubre

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

16/08/2025 - Política

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

De cara al cierre de listas, Fuerza Patria ultima detalles para definir a sus candidatos

16/08/2025 - Política

De cara al cierre de listas, Fuerza Patria ultima detalles para definir a sus candidatos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.