Petri encabezará la lista de diputados nacionales por LLA en Mendoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que el ministro de Defensa, Luis Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza.A través de su cuenta personal en la red social X, Cornejo destacó la experiencia legislativa de Petri y su vínculo con la provincia y el país.“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, expresó el mandatario mendocino, en medio del cierre de listas de cara a las próximas elecciones legislativas.De esta manera, Petri regresará al Congreso de la Nación si resulta electo, un ámbito donde ya se desempeñó como diputado nacional en dos períodos. “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”, sostuvo el actual ministro de Defensa y hombre de confianza de Patricia Bullrich, quien también será candidata a diputada por CABA.Una hora más tarde, el propio Petri comunicó en sus redes sociales que aceptaba “con orgullo” el ofrecimiento del presidente Milei. “Hoy debemos lograr las reformas urgentes que traban el crecimiento y la gran pelea está en el Congreso. Es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias. Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023″, publicó.