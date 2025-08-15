Detuvieron a delincuentes que se cobraron dos vidas en La Matanza: claves, las cámaras municipales

Gracias a las imágenes aportadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza y otras privadas, se logró la identificación y posterior detención de dos delincuentes que protagonizaron dos episodios de robos violentos diferentes en las últimas 72 horas.El primero de ellos había ocurrido en la localidad de Gregorio de Laferrere, cuando cuatro delincuentes abordaron, con la intención de robarle la moto, a dos hermanas. Luego de fracasar en ese objetivo, al retirarse, asesinaron de un balazo a Esmeralda Bustamante, de 23 años, e hirieron en una mano a la otra.Mediante las cámaras del COM y el aporte de algunas cámaras privadas, se estableció el recorrido realizado por los autores y se identificó, con el testimonio de la víctima herida, a un individuo apodado “Ricky".Tras ello, se realizaron tres allanamientos en la zona del Barrio "El Talita" de González Catán se detuvo a Ricardo Daniel Zacarias, alias "Ricky"*, quien sería el autor material del disparo mortal y quien tiene antecedentes penales. También están identificados dos de los otros tres agresores, a los que se busca intensamente.El segundo episodio fue en Villa Luzuriaga, donde otros tres delincuentes intentaron robarle el vehículo y asesinaron con un disparo de arma de fuego a Rita Mabel Suárez, de 47 años.También mediante el uso de las cámaras del COM y de otras privadas se pudo establecer el recorrido de los delincuentes tras el asesinato y se observó cómo ingresaban a un supermercado para disimular su huida.Se pudo establecer que uno de ellos compró agua mineral y pagó electrónicamente, lo cual generó que quedara identificado. También por el aporte de las cámaras del COM se consiguió conocer cómo al retirarse del supermercado se subieron a un remise, al que también pagaron electrónicamente, a raíz de lo cual se identificó a otro de ellos.Así, se realizó el allanamiento del domicilio al que fueron llevados y se procedió a la detención de uno de los delincuentes que sería el autor del disparo mortal.