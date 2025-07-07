Trabajadores del INTI harán una conferencia para frenar en el Senado el decreto que modifica al organismo

Bajo la consigna de "Senadores, ¡voten por nosotros ya!", trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocaron para este martes a una conferencia de prensa para exigir a los senadores nacionales que aseguren la protección de las funciones del organismo a través de la derogación del decreto impulsado por el Gobierno nacional.El encuentro está pautado para comenzar a las 10 de la mañana y contará con el apoyo de diversos sectores afectados, como representantes del Hospital Garrahan, universidades y otros organismos que aguardan la media sanción de las leyes de financiamiento en la Cámara alta.Asimismo, la jornada de protesta contará también con la participación de Abuelas de Plaza de Mayo en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos, comunidades indígenas y legisladores de distintos bloques. Desde el INTI invitan a sumarse a todos los interesados en apoyar la “urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales”.Desde la delegación de ATE, subrayaron que hoy, "un enorme arco político entendió la importancia estratégica del INTI, en pos del desarrollo de la industria nacional y de la seguridad de la población, al momento de consumir productos de origen industrial". Asimismo, apuestan a que la media sanción en Diputados haya significado un paso previo para "el rechazo definitivo en el Senado”.“Queremos alzar la voz y reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado, tras el contundente triunfo en la Cámara Baja. Junto con los trabajadores del INTA, CONICET, Vialidad Nacional, CNRT, Cultura, Marina Mercante, Garrahan y Universidades nos unimos frente al ataque del Gobierno Nacional a la Ciencia, la Producción, la Cultura, la Soberanía, la Salud y la Educación Públicas", reforzó el gremio.