18.08.2025 / REUNIÓN

Trabajadores del INTI harán una conferencia para frenar en el Senado el decreto que modifica al organismo

Los trabajadores del INTI convocaron una conferencia de prensa para exigir a los senadores que debatan la derogación del decreto que modifica el organismo, junto a otros sectores públicos afectados por medidas similares. La iniciativa busca frenar los cambios y garantizar la continuidad de funciones estratégicas.




Bajo la consigna de "Senadores, ¡voten por nosotros ya!", trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocaron para este martes a una conferencia de prensa para exigir a los senadores nacionales que aseguren la protección de las funciones del organismo a través de la derogación del decreto impulsado por el Gobierno nacional.

El encuentro está pautado para comenzar a las 10 de la mañana y contará con el apoyo de diversos sectores afectados, como representantes del Hospital Garrahan, universidades y otros organismos que aguardan la media sanción de las leyes de financiamiento en la Cámara alta. 

Asimismo, la jornada de protesta contará también con la participación de Abuelas de Plaza de Mayo en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos, comunidades indígenas y legisladores de distintos bloques. Desde el INTI invitan a sumarse a todos los interesados en apoyar la “urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales”.

Desde la delegación de ATE, subrayaron que hoy, "un enorme arco político entendió la importancia estratégica del INTI, en pos del desarrollo de la industria nacional y de la seguridad de la población, al momento de consumir productos de origen industrial". Asimismo, apuestan a que la media sanción en Diputados haya significado un paso previo para "el rechazo definitivo en el Senado”.

“Queremos alzar la voz y reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado, tras el contundente triunfo en la Cámara Baja. Junto con los trabajadores del INTA, CONICET, Vialidad Nacional, CNRT, Cultura, Marina Mercante, Garrahan y Universidades nos unimos frente al ataque del Gobierno Nacional a la Ciencia, la Producción, la Cultura, la Soberanía, la Salud y la Educación Públicas", reforzó el gremio. 

Lo más leído

1

Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

2

Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió la suspensión del embargo de sus bienes ante el ultimatum de la Justicia

3

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

4

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

5

El olvido de la Obra Pública reflejado en un súper túnel sin destino

Más notas de este tema

Motosierra a la industria: solo en 2024 cerraron 13 mil PyMES

24/07/2025 - ALARMANTE

Motosierra a la industria: solo en 2024 cerraron 13 mil PyMES

El Gobierno siguió los lineamientos del embajador Lamelas y ya rechazó un RIGI de China

24/07/2025 - INDICIOS DE RUPTURA

El Gobierno siguió los lineamientos del embajador Lamelas y ya rechazó un RIGI de China

Trabajadores del INTI movilizan contra la reforma del Gobierno que apura el decreto para desregularlo

07/07/2025 - EMERGENCIA

Trabajadores del INTI movilizan contra la reforma del Gobierno que apura el decreto para desregularlo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.