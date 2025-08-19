Otro papelón ortográfico de la diputada Santillán: se sumó a la promoción de "Homo Argentum" pero, a su manera

Parece que los libertarios se encuentra obsesionados con "Homo Argentum", la película protagonizada por Guillermo Francella que no para de acumular críticas negativas, y quien se sumó a su promoción este lunes fue la diputada Juliana Santillán, no sin caer en un nuevo error de escritura.La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) tiene un extenso prontuario de errores ortográficos en X. Acorde a su espacio, busca mostrarse provocadora, picante e irónica con sus publicaciones en redes sociales, pero incurre en todo tipo de fallos. "Candidataso", "cluacas", "atraza", "sos un haz", “Serro Campanario” y "tubimos" son algunos de las tantas perlitas ortográficas en redes sociales que acumula Santillán en su corta pero intensa trayectoria como diputada.Esta vez, la diputada decidió subirse al tren del fanatismo por "Homo Argentum" que lo tienen a Javier Milei como uno de sus máximos exponente. El Presidente hasta habló de la película en una conferencia internacional y dijo verla dos veces, incluso con funcionarios nacionales y hasta en reuniones oficiales.En este marco, Santillán quiso destacar la viñeta "Troppo Dolce", que dice que "pinta con cuerpo entero esta trampa de la Justicia Social". En la publicación que acompañó con un video, aclaró que iba a "hacer foco en esta historia, sin espolear". Lo que seguramente no quería hacer la diputada era "spoilear", palabra utilizada en este contexto y que significa revelar detalles importantes de una obra de ficción.De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, "espolear" tiene tres significados, ninguno de los cuales se relaciona con lo que hablaba Santillán:tr. Picar con la espuela a la cabaladura para que ande.Sin.:picar, arrear1, castigar, pinchar, azuzar, aguionear.tr. Castigar a la cabalgadura para que obedezca.Sin.:picar, arrear1, castigar, pinchar, azuzar, aguijonear.tr. Avivar, incitar, estimular a alguien para que haga algo.Pese a que la diputada Santillán pudo incurrir en un error con el corrector de su teléfono celular, no evitó que se ganara unas cuantas burlas en las redes sociales.