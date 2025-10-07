07.10.2025 / DECLARACIONES

Tras la renuncia de Espert, Cristian Ritondo confesó que "era difícil hacer campaña con él"

El presidente del PRO bonaerense advirtió que el diputado nacional "sintió que perjudicaba" a La Libertad Avanza, lo que llevó a que decline su candidatura a renovar su banca.



El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para renovar su banca y reconoció que "era difícil hacer campaña" con el diputado de La Libertad Avanza. Además, advirtió que el legislador "sintió que perjudicaba" al partido libertario, lo que llevó a que baje su postulación.

En diálogo con un grupo de periodistas en las inmediaciones del Movistar Arena, donde el presidente Javier Milei encabezará un acto, Ritondo analizó la renuncia de Espert: "Era difícil hacer campaña con Espert. Las aclaraciones que tuvo que hacer las hizo y cuando uno no termina de explicar bien, más allá de que se pueda tener confianza o no de lo que se dice, perjudica y él sintió que perjudicaba, por eso renunció".

En tanto, hizo alusión a la posibilidad de reimprimir boletas luego de la decisión del legislador libertario, quien también renunció como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. "Eso lo están viendo con la Justicia los apoderados y lo decidirá la Justicia", expresó.

Por último, le restó importancia a los cuestionamientos en 2023 de Milei al diputado nacional del PRO Diego Santilli, quien ahora encabezará la lista de La Libertad Avanza: "Si recordaran las cosas que decía Massa de Cristina y Cristina de Massa y decían de Axel, hacemos un libro. Dejémonos de joder".

