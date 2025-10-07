Tras la renuncia de Espert, Cristian Ritondo confesó que "era difícil hacer campaña con él"

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para renovar su banca y reconoció que "era difícil hacer campaña" con el diputado de La Libertad Avanza. Además, advirtió que el legislador "sintió que perjudicaba" al partido libertario, lo que llevó a que baje su postulación.En diálogo con un grupo de periodistas en las inmediaciones del Movistar Arena, donde el presidente Javier Milei encabezará un acto, Ritondo analizó la renuncia de Espert: "Era difícil hacer campaña con Espert. Las aclaraciones que tuvo que hacer las hizo y cuando uno no termina de explicar bien, más allá de que se pueda tener confianza o no de lo que se dice, perjudica y él sintió que perjudicaba, por eso renunció".En tanto, hizo alusión a la posibilidad de reimprimir boletas luego de la decisión del legislador libertario, quien también renunció como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. "Eso lo están viendo con la Justicia los apoderados y lo decidirá la Justicia", expresó.Por último, le restó importancia a los cuestionamientos en 2023 de Milei al diputado nacional del PRO Diego Santilli, quien ahora encabezará la lista de La Libertad Avanza: "Si recordaran las cosas que decía Massa de Cristina y Cristina de Massa y decían de Axel, hacemos un libro. Dejémonos de joder".