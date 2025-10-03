04.10.2025 / RECHAZO

Ante el repudio general, Milei suspendió la caminata en Santa Fe y siguió de largo rumbo a Paraná

El libertario debió cancelar su recorrida por la peatonal San Martín, en la capital santafesina, luego de los enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes opositores. Tras el incidente, partió hacia Entre Ríos, donde lo espera el gobernador Rogelio Frigerio.




El presidente Javier Milei debió suspender la caminata que tenía prevista por la peatonal San Martín este sábado, en la ciudad de Santa Fe, luego de los disturbios registrados en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba. En medio de insultos, empujones y enfrentamientos entre grupos oficialistas y manifestantes que repudiaron su visita, el mandatario salió brevemente a saludar a sus seguidores antes de retirarse con su comitiva rumbo a Paraná, Entre Ríos.

El operativo de seguridad se intensificó cerca del mediodía, cuando manifestantes opositores avanzaron hacia el hotel Los Silos, en la zona del puerto santafesino. La Policía Federal detuvo al menos a cuatro personas que intentaron acercarse a la caravana presidencial, mientras los incidentes se multiplicaban a pocas cuadras del centro.



Entre los grupos que se manifestaron contra Milei se encontraban militantes del Partido Obrero y de distintas organizaciones sociales, que lo declararon “persona no grata” y convocaron a un cacerolazo en la Plaza del Soldado. En medio de la tensión, un gazebo de La Libertad Avanza fue desarmado. 

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario salió custodiado por un fuerte cordón de seguridad y saludó brevemente a sus seguidores frente al hotel para luego seguir viaje hasta la provincia vecina. 

En Paraná, Milei será recibido por el gobernador Rogelio Frigerio, con quien prevé participar de un acto en el centro de la capital entrerriana. La escala se da en el marco de una agenda de actividades que el Presidente intenta sostener tras el escándalo político por los vínculos del diputado José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado.

