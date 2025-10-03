03.10.2025 / NARCOESPERT

Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

El mandatario salió a apoyar al diputado nacional libertario, tras el video en el que admitió haber recibido u$s200.000 de Fred Machado por su actividad privada y apuntó al kirchnerismo: "El ladrón cree que son todos de su condición", expresó.



El presidente Javier Milei salió a respaldar al diputado nacional libertario y candidato por la Libertad Avanza José Luis Espert, tras el video que publicó en sus redes sociales en respuesta al escándalo que se generó tras revelarse una transferencia que recibió por u$s200.000 de parte de una empresa vinculada a Fred Machado, el empresario requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. "Desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo", expresó.

El mandatario mostró su apoyo al candidato bonaerense en la próximas elecciones legislativas en medio del escándalo que envuelve a Espert y apuntó al kirchnerismo por una "campaña sucia" de cara a los comicios de medio término: "Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición", concluyó.

El líder libertario, en reiteradas ocasiones, dejó en evidencia la fuerte protección hacia el economista a pesar de las fuertes acusaciones sobre presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, el empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

En el último acto, para reafirmar su apoyo, el Presidente llevó a Espert al acto de presentación de la reforma del Código Penal, que se enviará al Congreso de la Nación, en el Complejo Penitenciario de Ezeiza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

