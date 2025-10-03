Milei salió fuerte a bancar a Espert, tras su descargo: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

El mandatario salió a apoyar al diputado nacional libertario, tras el video en el que admitió haber recibido u$s200.000 de Fred Machado por su actividad privada y apuntó al kirchnerismo: "El ladrón cree que son todos de su condición", expresó.
El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo.— Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025
Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición.
Fin. https://t.co/48RvwVoTVT
