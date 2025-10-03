Sturzenegger respaldó a Espert: "No es él quien debe explicar, sino Juan Grabois el que tiene que aportar pruebas"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió al candidato a senador nacional libertario, José Luis Espert, quien se encuentra envuelto en un escándalo por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos y expresó: "No es Espert el que debe explicar, sino Grabois el que tiene que aportar pruebas".En diálogo con el medio cordobés La Voz del Interior, el funcionario se metió de lleno en la campaña electoral y consideró que la denuncia de vinculaciones con el narcotráfico es una acusación tendiente a restarle chances al candidato bonaerense. “Acá el que tiene que demostrar en la Justicia lo que dice es Grabois. En la campaña anterior fueron los audios de (Diego) Spagnuolo, pero ahora se abrió el teléfono de Spagnuolo y parece que no hay nada. Ahora es Espert".Además, agregó: "Siempre atacan queriendo lesionar la moralidad de los integrantes del Gobierno, justamente ellos que tienen a su expresidenta presa porque se robaron la plata de las rutas. Tienen ese modus operandi, de tratar de afectar la moralidad y no vamos a entrar en ese juego”.En ese mismo sentido, Sturzenegger también apoyó a la gestión libertaria y aseguró: “Somos un grupo muy grande de gente honesta tratando de sacar el país adelante. Ni hablar del presidente Javier Milei, que es casi un asceta, una persona totalmente desapegada de los bienes materiales, apasionado por la libertad y por sacar adelante el país. No tenemos que hacer nada nosotros, son ellos los que tienen que demostrar lo que dicen”.Finalmente, Sturzenegger evitó responder si pone las manos en el fuego por Espert, pero se manifestó confiado en todo el equipo. “Yo soy parte de un equipo y tengo que confiar en el equipo. No voy a entrar en la psiocopateada de esta gente, porque recuerdo lo que fue en el Gobierno de Macri el caso de Santiago Maldonado. No es sano entrar en ese juego. Soy parte de un equipo y creo que es el equipo más honesto que ha gestionado la Argentina, empezando por el propio presidente”, concluyó.