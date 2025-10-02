"No voy a prestarme...": Espert evadió responder si recibió 200.000 dólares de Fred Machado

El diputado José Luis Espert salió públicamente a minimizar su presunta relación con Fred Machado, empresario detenido y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, a quien admitió haber conocido, pero no quiso responder a las reiteradas preguntas respecto a las denuncias de haber recibido 200.000 dólares para la campaña.Aunque admitió haberlo conocido, negó categóricamente que su vínculo haya influido en su campaña electoral de 2019, calificando la situación como una simple anécdota de campaña.En una entrevista con A24, Espert explicó las imágenes que lo muestran en camionetas y aviones de Machado. "Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario nos dice que tenemos que ir. Un candidato no maneja plata de campaña ni vehículos ni nada", argumentó.El diputado justificó su desconocimiento de los detalles en ese momento, asegurando que recién incursionaba en la política. "En ese momento yo vivía en una nube de pedos. Me subí a los aviones que ellos me proveían y a las camionetas que me proveían. ¿Vos sabés si el taxi en el que viajaste tuvo un accidente antes? En campaña es así", indicó.Tanto el conductor del programa como los panelistas le preguntaron al libertario en varias oportunidades si había recibido una transferencia de Fred Machado. "Yo no voy a prestarme a este juego que plantea Grabois", dijo ante la primera consulta, y luego insistió con no responder lo que se presentaba como una pregunta de "sí" o "no".El propio Espert relató que conoció a Machado a comienzos de 2019 para la promoción de su libro La Sociedad Cómplice. Según su versión, el sospechado de narco apoyaba sus ideas y lo ayudó a viajar a Viedma en un momento en que la editorial le limitaba las presentaciones.En cuanto a las denuncias, el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre, negó rotundamente la posibilidad de declinar su postulación. Aseguró sentirse "más fuerte que nunca" y destacó el respaldo del presidente Javier Milei, quien lo "ha recontra bancado".Desafiante, Espert apuntó a la oposición y al dirigente social Juan Grabois, quien presentó una denuncia en su contra. "Grabois, meteme más denuncias y vamos a ir a la Justicia a pelearnos. Tampoco les voy a dar el gusto. Quieren que el país siga siendo una villa misera y no lo voy a permitir", sentenció.