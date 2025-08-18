Pilotos organizan una mesa de trabajo ante la inminencia del paro nacional que prepara el gremio

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) participará en los próximos días de una mesa de trabajo junto a representantes de Aerolíneas Argentinas, American Jet, Andes y autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cuyo objetivo será discutir cuestiones en torno a "la reglamentación de los decretos que reclama el sindicato y la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo de Fatiga (FRMS), siempre garantizando la seguridad operacional”.“Con la convocatoria de la mesa técnica se busca generar un espacio de diálogo técnico y colaborativo que permita abordar las diferencias entre las partes sin necesidad de una medida de fuerza”, añadieron los pilotos.El gremio que conduce Pablo Biró había advertido que, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, se encuentra “en libertad de acción” para definir un paro nacional que afectará a todos los vuelos del país, aunque todavía no se fijó fecha. “Una vez más instamos al Gobierno Nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible”, señaló APLA, a la vez en que alertó que el Ejecutivo será el “responsable personal, civil y penalmente” de las consecuencias.El DNU 378/2025, publicado el 4 de junio, elevó el tiempo máximo de vuelo diario de 8 a 10 horas, el límite anual de 800 a 1.000 horas y redujo el descanso semanal de 36 a 30 horas, además de unificar el período de vacaciones en 15 días corridos. Desde APLA remarcaron que estas modificaciones afectan a pilotos, copilotos y tripulantes de cabina, y sostienen que incluso podrían comprometer la seguridad operacional, por lo que insisten en la necesidad de avanzar en la mesa de diálogo antes de que la medida de fuerza se concrete.