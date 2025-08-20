20.08.2025 / EMBATE

Quórum en Diputados: comenzó la sesión que debatirá los proyectos vetados por Javier Milei

La Cámara baja inició la sesión para tratar los vetos presidenciales sobre jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, entre otros proyectos sensibles. La oposición busca reunir los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial.




Con 136 diputados presentes, la oposición logró el quórum para intentar avanzar en el recinto con el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, que afectan la emergencia en discapacidad, el aumento a jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional. La sesión comenzó a mediodía y se prevé un debate intenso que podría prolongarse por varias horas.

Además, los legisladores tratarán el veto presidencial a la ley que habilita fondos especiales para la reconstrucción de Bahía Blanca tras el temporal del 7 de marzo y los subsidios para los afectados. Para revertir estas decisiones, la oposición necesita reunir los dos tercios de los votos en la Cámara baja, como también en el Senado. Así, el mandatario quedaría inhabilitado para insistir con sus vetos cuando el Congreso decide aprobar nuevamente las iniciativas.

El temario de la sesión también incluye la discusión de la modificación de la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional y cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos. Asimismo, se abordará el proyecto que asegura el funcionamiento de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, otro de los focos de atención de la jornada legislativa.

En paralelo, se esperan manifestaciones frente al Congreso de jubilados, colectivos vinculados a la discapacidad y gremios, generando un clima de tensión en los alrededores del recinto mientras se desarrollan los debates dentro del hemiciclo.


