Tras los audios de Spagnuolo y la detención del titular de HBL, el Ejecutivo echó a otra funcionaria de Salud

El Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2415/2025, decidió apartar preventivamente del cargo a Gabriela Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La medida se implementó tras la detención de Ariel Fernando García Furfaro, titular de HLB Pharma, y en el marco de la investigación por irregularidades en laboratorios farmacéuticos luego de filtrarse audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, quien fue removido también de su cargo.Fuentes oficiales explicaron que la decisión busca “esclarecer las responsabilidades sin interferencias” y que se continuará con un sumario administrativo para determinar posibles omisiones o negligencias en la gestión de Mantecón Fumado. Según el documento, la funcionaria y algunos subalternos fueron los únicos que tuvieron acceso a un informe crítico sobre incumplimientos reiterados en laboratorios vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.El informe, fechado el 26 de marzo de 2025, detallaba “incumplimientos reiterados de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la producción, distribución y comercialización de medicamentos de uso humano”. La investigación judicial busca determinar si estas demoras pudieron haber puesto en riesgo la seguridad farmacéutica.La medida del Ejecutivo se da en el marco de un escándalo que incluyó la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la detención de García Furfaro, junto a su familia, quienes controlaban las actividades de los laboratorios. El operativo incluyó diez allanamientos y la detención de otros integrantes vinculados a la empresa.La Resolución publicada en el Boletín Oficial establece que se limita, a partir del 20 de agosto de 2025, la designación transitoria de Mantecón Fumado en el cargo de Directora Nacional del INAME. El objetivo es asegurar que el sumario administrativo pueda avanzar sin interferencias y con acceso pleno a la información clave.Según la investigación, la empresa HLB Pharma comunicó que no iniciaba los expedientes “por no estar de acuerdo con el criterio técnico”, lo que habría motivado demoras en la adopción de medidas por parte del INAME. La causa continúa abierta y analiza la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados en la gestión de los laboratorios.