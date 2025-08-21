21.08.2025 / Política

Milei apuntó contra la oposición tras la sesión en Diputados: El Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo

El Presidente cruzó al peronismo luego de la votación de ayer en Diputados que revirtió el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Emergencia en Discapacidad.




El presidente Javier Milei apuntó contra el peronismo luego de la votación de ayer en Diputados que revirtió el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Emergencia en Discapacidad. 

De acuerdo a la visión del mandatario, el “Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo”, que busca “romper la economía” para perjudicarlo electoralmente. “Ellos ven en la destrucción económica una oportunidad”, aseveró frente a empresarios en la reunión del Council of The Américas que se realiza este jueves en Buenos Aires.

“Estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo. Concretamente, desdoblan las elecciones porque no pueden enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina. Por eso es tan importante la elección del 7 de septiembre, porque básicamente el kirchnerismo va a tirar todo ahí”, sostuvo.

El 7 de septiembre al que aludió Milei se realizarán las elecciones locales para la legislatura en la provincia de Buenos Aires. En cambio, en octubre se harán las elecciones nacionales y en la provincia de Buenos Aires se elegirán diputados.

De acuerdo al jefe de Estado, en septiembre el peronismo “va a intentar todo tipo de fraude” y enumeró: el voto cadena, la urna “embarazada” y punteros en los colegios. “No solo eso, sino además el fraude moral que son las candidaturas testimoniales y todos los intendentes tirando el aparato”, completó.

Por eso, el mandatario estimó que en septiembre se observará el techo electoral del peronismo y en octubre, cuando se realicen las elecciones nacionales con la Boleta Única Papel, el oficialismo tendrá un mejor desempeño electoral.

“¿Cuál es el problema que enfrenta hoy el kirchnerismo? Que dada su mejor elección, que va a ser la de septiembre, estamos en una pelea pareja y que si la gente va a votar, digamos, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato", dijo Milei.

“Y la realidad es que si además le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, pero si le ganamos en septiembre estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos ha agobiado”, completó, lo que provocó aplausos entre los presentes.


