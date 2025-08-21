21.08.2025 / POLÉMICA

Tras el escándalo de las supuestas coímas, Lousteau denunció robo y ajuste sin precedentes en discapacidad


El senador Martín Lousteau afirmó que el Gobierno nacional “roba”, mientras somete a las familias a un “ajuste sin precedentes” en el área de salud. El planteo se dio en el marco de una cuestión de privilegio tras la filtración de audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a otros funcionarios.




Las palabras del senador se dieron en la Sesion pero todavía resuenan fuertes. El radical elevó una cuestión de privilegio por los audios que involucran al ex titular de la andis, Diego Spagnuolo, y apuntó al Gobierno por un entramado de negocios en el área más sensible: la discapacidad. Con el telón de fondo del ajuste libertario, advirtió que “van a salir más cosas”.

“Mientras a las familias, prestadores y organizaciones, que lidian todos los días con la discapacidad, se los somete a un ajuste sin precedentes, roban”, dijo Lousteau y continuó: “Mientras insultan, se ve un entramado de corrupción con la discapacidad. No solo es un tema de moralidad, sino de profundo cinismo”.

El senador subrayó que el escándalo desnuda un modo de gestión que golpea a quienes más necesitan del Estado. “Mientas las familias tienen temores, sufren angustias, tienen tensiones, lo que ven es que el área de discapacidad había negocios. No se me ocurre nada tan violento como eso y cínico”, sostuvo, en línea con los cuestionamientos que sectores de la oposición vienen realizando al rumbo económico oficial.

Lousteau también apuntó a la comunicación del Ejecutivo. “La verdad que si uno fuera el Vocero Presidencial (Manuel Adorni) diría fin, creo que no es el fin, van a salir más cosas”, remarcó, al advertir que el caso puede escalar y sumar nuevos capítulos que comprometan aún más al Gobierno.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

3

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

4

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

5

Recalde va a la Justicia contra el recorte de medicamentos del PAMI

Más notas de este tema

Conmebol desmintió el comunicado falso que sanciona a Independiente y a Universidad de Chile

21/08/2025 - TRAS LOS INCIDENTES EN EL LIBERTADORES

Conmebol desmintió el comunicado falso que sanciona a Independiente y a Universidad de Chile

Milei apuntó contra la oposición tras la sesión en Diputados: El Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo

21/08/2025 - Política

Milei apuntó contra la oposición tras la sesión en Diputados: El Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo

"El Presidente menos cruel que ha tenido la Argentina": Francos reveló una insólita frase de Milei

21/08/2025 - Declaraciones

"El Presidente menos cruel que ha tenido la Argentina": Francos reveló una insólita frase de Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.