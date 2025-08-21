Tras el escándalo de las supuestas coímas, Lousteau denunció robo y ajuste sin precedentes en discapacidad

Las palabras del senador se dieron en la Sesion pero todavía resuenan fuertes. El radical elevó una cuestión de privilegio por los audios que involucran al ex titular de la andis, Diego Spagnuolo, y apuntó al Gobierno por un entramado de negocios en el área más sensible: la discapacidad. Con el telón de fondo del ajuste libertario, advirtió que “van a salir más cosas”.

El senador subrayó que el escándalo desnuda un modo de gestión que golpea a quienes más necesitan del Estado. “Mientas las familias tienen temores, sufren angustias, tienen tensiones, lo que ven es que el área de discapacidad había negocios. No se me ocurre nada tan violento como eso y cínico”, sostuvo, en línea con los cuestionamientos que sectores de la oposición vienen realizando al rumbo económico oficial.Lousteau también apuntó a la comunicación del Ejecutivo. “La verdad que si uno fuera el Vocero Presidencial (Manuel Adorni) diría fin, creo que no es el fin, van a salir más cosas”, remarcó, al advertir que el caso puede escalar y sumar nuevos capítulos que comprometan aún más al Gobierno.