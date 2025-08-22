La Justicia bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados en la causa por coimas en ANDIS

El caso de corrupción por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este lunes una novedad en la investigación. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, se bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de Jonathan Kovalivker, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, quienes también tienen prohibida la salida del país.Mientras tanto, Casanello indaga en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, de quien se sospecha que colaboró para que el empresario Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar.La resolución judicial alcanza a varios exfuncionarios además del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, como el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker.La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA). El argumento de la decisión se basa en la presunción de la existencia de documentos y dinero en las cajas. De esa manera la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.A su vez, el viernes por la noche, se allanó la sede de ANDIS, del programa Incluir Salud, en la ciudad de Buenos Aires. De allí se llevaron cinco computadoras, la personal de Garbellini, otras dos, de secretarias, y una con la que se hacían contrataciones.