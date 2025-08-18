Los controladores aéreos vuelven a parar en reclamo de mejoras salariales

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) seguirá este martes con su plan de lucha frente al ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei. Sin respuesta oficial a su reclamo de una mejora en sus salarios acorde al avance de la inflación, los controladores aéreos seguirán mañana con el plan de paros que comenzó el viernes pasado y tuvo ayer su segunda jornada.El plan de lucha de Atepsa tiene previstas, por ahora, otras tres fechas, incluida la huelga de mañana. Los paros se diagramaron en dos franjas horarias durante las cuales no habrá despegues.Así, mañana, las actividades de los controladores se paralizarán primero entre las 7 y las 10 y luego de 14 a 17. “Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, aclaró Atepsa desde sus redes sociales.Además, al martes se sumará el paro del jueves 28, de 13 a 16 y de 19 a 22, y el del sábado 30, en las mismas franjas horarias.Ante la flata de un propuesta salarial por parte del gobierno de Milei y tras el vencimiento de la segunda conciliación obligatoria y su prórroga, los trabajadores resolvieron avanzar con su plan de lucha.Atepsa sostiene que las autoridades no presentaron ninguna propuesta de recomposición salarial. El conflicto, aseguran, lleva casi 11 meses y los enfrenta con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), sociedad del Estado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación, que presta los servicios de navegación aérea.