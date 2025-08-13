18.08.2025 / Medida de fuerza

El gremio de pilotos convocará a un nuevo paro en rechazo a la desregulación del sector

El sindicato que conduce Pablo Biró informó que, vencidos los plazos establecidos por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, se considera “en libertad de acción” para retomar las medidas de fuerza en el marco del conflicto que se originó por el decreto dictado en junio pasado que modifica el régimen laboral del sector aeronáutico.




La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que llamará a un paro nacional sobre el cual aún no fijó fecha, tras no llegar a un acuerdo en la conciliación obligatoria y en el marco de la negociación por el decreto 378/2025 que desregula y modifica el régimen laboral del sector aeronáutico.

El gremio que conduce Pablo Biró informó a través de sus redes sociales que, vencidos los plazos establecidos por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, se considera “en libertad de acción” para retomar las medidas de fuerza en el marco del conflicto que se originó por el decreto dictado en junio último que modifica el régimen laboral del sector aeronáutico.

El Poder Ejecutivo modificó, a través Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 378/2025 publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de junio, las normativas que rigen los tiempos de vuelo y descanso del personal de aviación.

La normativa incluida en el DNU afecta a pilotos, copilotos y tripulantes de cabina, y eleva el tiempo máximo de vuelo diario de 8 a 10 horas y el anual de 800 a 1.000 horas.

También establece una reducción del período de descanso semanal de 36 a 30 horas y se establece un único período de vacaciones de 15 días corridos, eliminando la posibilidad de acumular hasta 45 días como ocurría hasta ahora.

“Ha finalizado el período de Conciliación Obligatoria sin recibir respuestas del Gobierno para poner fin a esta situación. informamos que estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará a todos los servicios y cuya fecha será anunciada oportunamente”, afirmó APLA.

El gremio de pilotos señaló que “una vez más, instamos al Gobierno Nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible, que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación".


