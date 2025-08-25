"Operación BERRETA": Martín Menem negó tener una cuenta secundaria en redes sociales

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se viralizara la publicación de una cuenta apócrifa que aparentaba hablar en su nombre. Bajo el nombre de usuario “Praetor del León”, este perfil en X publicó varios mensajes adjudicándose agendas y declaraciones que parecían provenir directamente del legislador riojano.Uno de los posteos más comentados de esa cuenta falsa afirmaba: “Ya hubo un comunicado oficial de Lule Menem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20hs calculo. Saludos”. La redacción, el tono y la mención directa a compromisos televisivos le dieron cierta verosimilitud al texto, generando confusión entre los usuarios.Frente a la repercusión que tomó el tema, Menem tuvo que salir a aclarar la situación desde su perfil oficial. Allí escribió: “No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación BERRETA por favor. Gracias”.El descargo, más allá de la desmentida, volvió a ponerlo bajo la lupa: lejos de ser un episodio aislado, su reacción se suma a una larga lista de cruces que viene acumulando en redes sociales.La cuenta “Praetor del León” no es la primera en suplantar identidades de dirigentes libertarios ni en intentar sembrar confusión respecto de la interna que atraviesa el oficialismo. Sin embargo, la manera en que Menem encaró la desmentida dejó entrever cierta incomodidad: optó por calificar todo como una “operación berreta”, sin dar mayores detalles ni aportar precisiones sobre cómo el espacio político que integra piensa abordar la proliferación de perfiles falsos que hablan en nombre de referentes del Gobierno y hasta atacan a dirigentes opositores.