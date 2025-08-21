Francos intentará explicar en Diputados las irregularidades del Gobierno con un nuevo informe de gestión

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en Diputados para cumplir con su informe de gestión, aunque la atención estará centrada en los casos de corrupción y negligencia que salpican al oficialismo. Entre los temas más sensibles, la oposición apunta al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivaron en la salida de Diego Spagnuolo y comprometen a Karina Milei.La crisis en la ANDIS se desató tras la filtración de audios que involucrarían a Spagnuolo en un sistema de coimas que, según denunciaron legisladores opositores, beneficiaba directamente a la secretaria General de la Presidencia. “El escándalo de las coimas en ANDIS no se resuelve con la salida de Diego Spagnuolo. La Justicia y el Congreso deben avanzar”, advirtió el diputado Esteban Paulón, quien junto a otros bloques impulsó una comisión investigadora.Asimismo, la Cámara baja debatirá este martes en un plenario de Salud y Discapacidad la tragedia provocada por el fentanilo contaminado, que dejó casi un centenar de víctimas. A esa reunión fueron citados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para dar explicaciones sobre la falta de controles estatales.Francos llegará al recinto con casi 1.300 preguntas de los distintos bloques, aunque desde la oposición anticiparon que los cuestionamientos se concentrarán en los casos de corrupción y en las muertes por drogas adulteradas. La última visita del ministro coordinador a Diputados estuvo marcada por la tensión: en abril tuvo que volver dos semanas después en calidad de interpelado por el caso $Libra, otro escándalo de corrupción que golpeó al Gobierno.El escenario político complica aún más al oficialismo. El senador Sergio Leavy (UxP) pidió la interpelación directa de Karina Milei, mientras que desde Encuentro Federal y otros espacios opositores reclamaron que tanto Francos como Lugones respondan en el recinto. La Libertad Avanza enfrenta así otra semana en el Congreso signada por denuncias que ponen en la mira el manejo del poder en la Casa Rosada.