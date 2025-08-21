Mario Lugones se negó a asistir a un plenario de Salud en el Congreso y la oposición insistirá con Karina Milei

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, se excusaron de concurrir al plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad en la Cámara de Diputados. “Ahora hay que cambiar la estrategia, hay que apuntar a Karina Milei, que es quien mencionan en los audios”, advirtió el diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, al confirmar la ausencia de los funcionarios.Pese al faltazo, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), sostuvo que la reunión se realizará de todos modos y que se analizarán las denuncias contra la ANDIS. Entre las iniciativas a tratar se encuentran los pedidos de interpelación a varios miembros del gabinete y el proyecto del socialista Esteban Paulón, acompañado por Mónica Fein, Margarita Stolbizer, Mónica Frade y Sabrina Selva, para crear una comisión investigadora que aborde los casos de presunta corrupción.La presión sobre la hermana del Presidente se intensificó luego de que la diputada Sabrina Selva reclamara formalmente su interpelación tras estallar la controversia por presuntos pagos discrecionales que habrían llegado a manos de Karina. A su vez, Eduardo Valdés apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien exigió que aclare si ordenó la baja masiva de pensiones por discapacidad sin revisiones médicas previas, “tal como surge de los audios difundidos”.Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño pidió explicaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al propio Lugones, basándose en grabaciones que revelarían “presuntas solicitudes de dádivas y/o cobros indebidos vinculados a la tramitación de prestaciones, autorizaciones, contrataciones y/o pagos del área de Discapacidad, incluida la ANDIS”.La presión también escaló en el Senado, donde Sergio Leavy (UxP) se sumó al reclamo de interpelación a Karina Milei. En paralelo, el radical Pablo Blanco pidió que el ministro de Defensa, Luis Petri, dé detalles sobre los contratos entre la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y el laboratorio Suizo Argentina, mencionado en los audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.