Video: Milei agredió a vecinos de Lomas de Zamora, antes de ser expulsado con su fallida caravana

En medio de incidentes, el presidente Javier Milei tuvo que evacuar prematuramente su caravana de campaña por la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, pero como suele ocurrir en la época de redes sociales, se viralizó un video en donde se lo observa al mandatario provocando a vecinos, con agresiones verbales.La visita de Milei terminó abruptamente con un episodio que expuso tanto el nivel de rechazo social que generan sus políticas como las falencias en la organización de su seguridad, y luego de los incidentes. El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert, había iniciado una caravana de campaña que apenas duró dos cuadras: en medio de insultos y abucheos contra las medidas de ajuste, comenzaron a volar piedras y botellas en dirección al vehículo presidencial.La situación de suma tensión se dio en el marco del escándalo por presuntas coimas que salpica al Gobierno, en especial a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los Menem, Lule y Martín. "Le tiraron algo, eh, atención que le tiraron algo al Presidente, están desplegando un escudo protector sobre el Presidente", relató el cronista de C5N, mientras se registraban las agresiones al mandatario.El operativo se dio por terminado de inmediato. La custodia trasladó al Presidente a un auto negro cerrado, mientras que Espert eligió una salida particular: se retiró en moto, sin casco y escoltado por personal de seguridad.Por supuesto, tanto Milei como sus dirigentes se encargaron de hacer énfasis en el violento episodio, aunque horas más tarde se conoció un video de la previa en donde se lo observa al Presidente provocando a una vecina. "Corruptos son los tuyos", le vociferó al mandatario a una vecina que les gritaba "corruptos", en el marco del reciente escándalo que salpica al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Vayan a bancar con un festival", parece decir luego, posiblemente en relación al que se realizará para pedir por la liberación de Cristina Kirchner.Este episodio protagonizado por Milei ocurrió instantes previos a que los manifestantes comenzaran a agredirlo, generando la consecuente evacuación.