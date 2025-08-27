28.08.2025 / BLINDAJE

Francos cubrió a Milei y responsabilizó a Spagnuolo por el escándalo de las coimas: No debió confiar en él

El jefe de Gabinete defendió a los hermanos Milei, mientras atribuyó a Diego Spagnuolo la responsabilidad por las presuntas coimas en ANDIS y denunció una operación política en su contra.



El jefe de Ministros, Guillermo Francos, atribuyó la responsabilidad del escándalo por coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) a su exdirector Diego Spagnuolo en un intento por correr a Javier Milei de la polémica. "Si el Presidente confiaba, no debió haberlo hecho”, sentenció esta mañana en diálogo con Radio Mitre.  En esa línea y respecto al silencio que mantienen los altos mandos del Gobierno, principalmente Javier y Karina Milei (esta última, principal involucrada en el caso), Francos: "No escondimos absolutamente nada, habló el Presidente y expresó públicamente que íbamos a hacer todas las denuncias necesarias”. Además, apeló al despido de Spagnuolo de su cargo en ANDIS como medida afín a la "transparencia" de la que se vanagloria el Ejecutivo. 

Francos también defendió al otro implicado, principal colaborador de la secretaria de la Presidencia, el subsecretario Eduardo “Lule” Menem. “No tengo nada que reprocharle. Lo conozco y me parece una persona irreprochable, es una persona de confianza”, sostuvo, mientras que sobre la hermana del mandatario, arriesgó: "Por supuesto que pongo las manos en el fuego por Karina”, una frase que ya se convirtió en latiguillo de La Libertad Avanza desde que Martín Menem aseguró lo mismo en una entrevista ante Antonio Laje. 

“A Milei le interesa lo intelectual y no lo material. No es de los que se abrazan a la caja fuerte, es transparente y honesto. Spagnuolo evidentemente no lo era, lo conocía al Presidente iba a las reuniones de ópera. Si el Presidente confiaba en esa persona, no debió haberlo hecho”, consideró, en torno al vínculo que mantenía Milei con el exfuncionario por haber sido su abogado y por las recurrentes visitas de este a Casa Rosada y Olivos. 

Acerca de los audios difundidos, Francos cuestionó su origen y señaló un posible trasfondo político: “Califiqué todo como una operación, no solo los audios, que aparentemente son del año pasado, que me parecen ridículos, sin sentido, y guarangos en sus expresiones. Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno. Para mí, absolutamente preparado”.

“Estamos en campaña, no somos giles y esperábamos estos ataques y denuncias. Están haciendo denuncias por todo, pero veremos cuál es el resultado y cuánto conseguimos que la gente les crea”, cerró. 

