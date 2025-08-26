La oposición acusó al Gobierno de haber inflado las partidas presupuestarias de ANDIS por decreto

El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó una serie de DNU firmados por Javier Milei que incrementaron de manera extraordinaria los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y de otros organismos estatales. El dirigente advirtió que en solo un año y medio las ampliaciones superaron los $2 billones.Rodríguez alertó que “la hipótesis, que no está probada, es que habrían inflado partidas presupuestarias” y señaló que el caso más delicado se da en ANDIS, donde se sumaron 2,25 billones de pesos, aproximadamente 2.000 millones de dólares, con destino a subsidios para personas con discapacidad. “La pregunta es: ¿efectivamente fueron a las personas con discapacidad y a sus familias?”, planteó en diálogo con Radio 10 esta mañana.El exlegislador explicó que entre 2024 y 2025 hubo quince ampliaciones presupuestarias: nueve se hicieron por decisión administrativa, sin la intervención del presidente, y seis vía decretos de necesidad y urgencia. “Cinco de esos seis están vinculados con la ampliación de las partidas, yo diría que se inflaron, de ANDIS y de organismos diversos para la compra de productos farmacéuticos y medicinales”, remarcó.Entre los decretos cuestionados se encuentran los DNU 284, 594 y 1104 de 2024 y los números 186 y 425 de 2025. Mediante ellos se amplió el presupuesto del Ministerio de Salud en 172.800 millones de pesos, el de Seguridad en casi 2.200 millones y el de Defensa en más de 1.340 millones. Rodríguez agregó que incluso organismos sin vínculo con la salud recibieron fondos para medicamentos, como la Autoridad Reguladora Nuclear (35 millones) y ENACOM (6,5 millones).“El propio Estado tiene los instrumentos para investigarlo y la Justicia también”, insistió el dirigente, que subrayó la contradicción de haber elevado de forma exponencial el presupuesto de ANDIS mientras persistían denuncias por recortes o demoras en subsidios a las familias. “Aquí no hay ni versiones ni grabaciones. Son cinco decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente de la Nación”, alertó.