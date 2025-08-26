26.08.2025 / HIPÓTESIS

La oposición acusó al Gobierno de haber inflado las partidas presupuestarias de ANDIS por decreto

El justicialismo advirtió que el presidente Javier Milei firmó decretos que aumentaron de manera significativa los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y otros organismos. Alertan sobre posibles irregularidades en la distribución de subsidios a personas con discapacidad.




El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó una serie de DNU firmados por Javier Milei que incrementaron de manera extraordinaria los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y de otros organismos estatales. El dirigente advirtió que en solo un año y medio las ampliaciones superaron los $2 billones.

Rodríguez alertó que “la hipótesis, que no está probada, es que habrían inflado partidas presupuestarias” y señaló que el caso más delicado se da en ANDIS, donde se sumaron 2,25 billones de pesos, aproximadamente 2.000 millones de dólares, con destino a subsidios para personas con discapacidad. “La pregunta es: ¿efectivamente fueron a las personas con discapacidad y a sus familias?”, planteó en diálogo con Radio 10 esta mañana. 

El exlegislador explicó que entre 2024 y 2025 hubo quince ampliaciones presupuestarias: nueve se hicieron por decisión administrativa, sin la intervención del presidente, y seis vía decretos de necesidad y urgencia. “Cinco de esos seis están vinculados con la ampliación de las partidas, yo diría que se inflaron, de ANDIS y de organismos diversos para la compra de productos farmacéuticos y medicinales”, remarcó.

Entre los decretos cuestionados se encuentran los DNU 284, 594 y 1104 de 2024 y los números 186 y 425 de 2025. Mediante ellos se amplió el presupuesto del Ministerio de Salud en 172.800 millones de pesos, el de Seguridad en casi 2.200 millones y el de Defensa en más de 1.340 millones. Rodríguez agregó que incluso organismos sin vínculo con la salud recibieron fondos para medicamentos, como la Autoridad Reguladora Nuclear (35 millones) y ENACOM (6,5 millones).

“El propio Estado tiene los instrumentos para investigarlo y la Justicia también”, insistió el dirigente, que subrayó la contradicción de haber elevado de forma exponencial el presupuesto de ANDIS mientras persistían denuncias por recortes o demoras en subsidios a las familias. “Aquí no hay ni versiones ni grabaciones. Son cinco decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente de la Nación”, alertó. 

