28.08.2025 / OPERATIVO FALLIDO

El Gobierno bonaerense recriminó a Nación el no haber cuidado del Presidente: Lo expusieron

Javier Alonso responsabilizó a la Casa Militar por la fallida caravana de Milei en Lomas de Zamora, y destacó que la provincia sí garantizó su protección en actos anteriores en Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata.




El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, responsabilizó a la Casa Militar, que actúa bajo la órbita de Nación, por los incidentes durante la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. “No lo cuidaron al Presidente”, aseguró al referirse a los abucheos y piedrazos que obligaron a Milei y a candidatos de la Tercera Sección Electoral a desviar el trayecto hacia la residencia de Olivos. 

Alonso destacó que desde la gobernación bonaerense había garantizado la seguridad del mandatario en otras ocasiones: “No es la primera vez que el Presidente hace esto, nosotros lo cuidamos en diferentes ocasiones, como cuando iba a ver a Fátima Flores en Mar del Plata, en ese momento se hizo un operativo muy grande. Lo cuidamos cuando estuvo en Bahía Blanca y en los dos actos de La Plata”.

En diálogo con un medio radial esta mañana, el funcionario explicó que la organización del operativo en Lomas de Zamora estaba bajo responsabilidad de la Casa Militar y no de la policía bonaerense, a contramano de la versión que difundieron distintos medios ligados al oficialismo. “El jefe de seguridad presidencial es el jefe de la Casa Militar, yo no decidí que se haga la caravana ni teníamos información previa. Recién a las nueve de la noche del día anterior nos llegó la orden de servicio”, afirmó.

El ministro precisó que Nación solicitó un refuerzo que incluyó cuatro unidades antidisturbios, 12 motos y personal de seguridad en todo el perímetro de la caravana, desde el ingreso del Presidente a la provincia hasta su salida del distrito. Desde la provincia, Alonso indicó que se sumaron 50 efectivos más “porque veíamos que el presidente estaba desprotegido”.

Asimismo, detalló la participación de distintas fuerzas: “La Gendarmería envió un escuadrón de 110 personas, había cuatro unidades de la Policía Federal, 20 policías de civil, GEOF y francotiradores”, describió, subrayando que las medidas provinciales no alcanzaron para evitar la exposición del Presidente.

“No lo cuidaron al Presidente. Cuando va al territorio uno sabe que hay climas sociales. La piedra voló y lo expusieron al Presidente a una situación delicada”, enfatizó Alonso. 

