Insólito: la Ford Ranger que llevó a Milei en Lomas acumula 213 multas por $41 millones

El episodio en la avenida Hipólito Yrigoyen, que apenas duró dos cuadras y finalizó en medio de abucheos y piedrazos aislados, se dio en un clima de fuerte malestar social por el ajuste y los escándalos de corrupción que golpean al Gobierno nacional. Tras la evacuación de urgencia del mandatario y su custodia, se conoció que la camioneta Ford blanca, patente AB035IH, es una verdadera infractora serial.

Según reveló el portal Corta, el vehículo acumula multas por exceso de velocidad y por circular en carriles prohibidos, entre otras faltas graves. La suma asciende a $41.095.095, lo que desnuda el contraste entre el discurso de “orden y libertad” y la impunidad con la que se manejan quienes rodean al Presidente.La jornada, que ya había mostrado la desconexión de Milei con la realidad al intentar una caravana en la avenida más transitada del distrito en plena tarde laboral, terminó de confirmar que la improvisación, la falta de respeto a la ley y el rechazo popular son parte de la marca registrada de este gobierno.