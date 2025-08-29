Habló Patricia Bullrich y se involucró en la elección bonaerense: "Las ideas no se matan"

Pocos días atrás, Patricia Bullrich confirmaba que será candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, “poniendo el cuerpo” allí donde “están las batallas más difíciles”, agregaba la funcionaria. Pero la ministra de Seguridad de la Nación también se involucra en la elección bonaerense del 7 de septiembre próximo, cuando los libertarios se juegan todo para derrotar al peronismo, aunque a esta altura solo pueden hacer campañas virtuales a raíz de los repudios recogidos, sobre todo en el conurbano.La exmacrista, ex Coalición Cívica, ex Alianza, ex Frepaso, exmenemista y exmontonera que, como se ve, siempre obtuvo un conchabo estatal bajo casi todos los gobiernos democráticos, ahora no cesa de dar muestras de su nueva fe anarcocapitalista. Cualquier cosa por un ministerio, parece ser el modus vivendi de la eterna funcionaria. Como toda conversa, Bullrich está obsesionada con “terminar con el kirchernismo”, tal cual confiesa todo miembro del oficialismo que se precie, y hasta con destruir el partido que ella misma presidió hasta el año pasado, el PRO.Ahora, la ministra lanzó un nuevo spot de campaña grabado en medio de la nada, donde se hace eco de los incidentes ocurridos esta semana en Lomas de Zamora, donde Javier y Karina Milei, junto a varios candidatos libertarios, cosecharon el resultado de sembrar vientos con políticas de brutal ajuste.En alusión de Fuerza Patria, la denominación adoptada por el peronismo para las elecciones de este año, se ve a Bullrich blandiendo un cascote y asegurando: “A los de fuerza piedra les decimos: las ideas no se matan”. Vale recordar que, como candidata presidencial de la desaparecida alianza Juntos por el Cambio (JxC), Bullrich se negaba a condenar el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “A mí nadie me puede obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir”, aducía en 2023.El breve video para la campaña en curso muestra imágenes de viejos hechos ocurridos en el Congreso y concluye no con un llamado a votar por los candidatos bonaerenses de LLA sino por la consigna sobre la cual gira toda la campaña libertaria, que ha levantado polémica: “El 7 de septiembre, kirchnerismo nunca más”. Consigna que, por otro lado, supone la intención de matar una idea… Con lo cual Domingo Faustino Sarmiento, que dio fama local a la frase atribuida a Diderot, no estaría para nada de acuerdo.